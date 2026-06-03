Привет Москве и не только: дроны ударили по сердцу российского ВПК

В ночь на 3 июня сразу несколько регионов России оказались под массированной атакой беспилотников. Наиболее серьезные последствия, по данным российских источников и OSINT-аналитиков, зафиксированы в Тамбовской области, где после удара вспыхнул пожар на Мичуринском заводе "Прогресс" — предприятии, связанном с производством компонентов для авиационной и ракетной техники.

Мичуринский завод «Прогресс». Фото: из открытых источников

Согласно опубликованным данным, на территории завода возникло возгорание. Позже губернатор Тамбовской области Максим Егоров подтвердил атаку беспилотников на промышленный объект, однако не уточнил его название. По официальной версии, повреждения получили хозяйственные постройки предприятия.

Между тем аналитики обращают внимание, что завод "Прогресс" считается одним из важных элементов российского военно-промышленного комплекса. Предприятие выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной техникой, а также приборы и компоненты, используемые в ракетной отрасли.

По данным украинской разведки, завод участвует в кооперации по производству крылатых ракет Х-101, поставляя специализированные датчики для контроля и испытания ключевых систем вооружения. Кроме того, предприятие производит компоненты, применяемые при изготовлении управляемых авиационных ракет Х-59.

Одновременно российские власти сообщили о масштабной активности беспилотников над другими регионами страны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о более чем двадцати дронах, якобы направлявшихся к столице. В Ленинградской области местные власти отчитались о перехвате около тридцати беспилотников.

На фоне воздушной тревоги была временно нарушена работа транспортной инфраструктуры. По информации Росавиации, ограничения на прием и отправку рейсов вводились в аэропортах Москвы и Ленинградской области.

Примечательно, что завод "Прогресс" уже не впервые оказывается целью атак. Аналогичные инциденты фиксировались в декабре 2024 года, июне 2025 года и феврале 2026 года, что свидетельствует о его неизменной значимости для российского оборонного сектора.

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