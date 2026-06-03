Новые "дальнобойные санкции" в действии: Зеленский раскрыл детали мощных ударов по объектам в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах очередной серии дальнобойных ударов по объектам на территории России. По его словам, украинские силы поразили целый ряд важных целей, связанных с военной и энергетической инфраструктурой РФ.

Взрывы в России. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский опубликовал новое обращение, которое посвятил ударам по России. Зеленский назвал результаты ударов "хорошими" и подчеркнул, что они соответствуют украинской стратегии давления на ресурсы, обеспечивающие российскую военную машину.

"Есть хорошие результаты наших дальнобойных санкций от воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГНСУ. Этой ночью были поражены важные объекты на территории России", — говорится в заявлении президента.

Одной из главных целей для ударов стал Петербургский нефтяной терминал. Это важный объект российской нефтяной отрасли, расположенный примерно в 1100 километрах от украинской границы. По словам президента, этот терминал относится к инфраструктуре, работающей на обеспечение войны против Украины.

Зеленский сообщил, что были достигнуты военные цели на базе в Кронштадте. Это город-порт близ Санкт-Петербурга, где расположены объекты, связанные с деятельностью российского флота. Еще одной целью атак Украины стало предприятие в Тамбовской области, привлеченное к производству вооружения для российской армии. Расстояние от линии фронта до этого объекта составляет около 600 километров.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает реализовывать концепцию "дальнобойных санкций", которая предусматривает удары по стратегическим объектам на территории России, обеспечивающим ее военный потенциал. По словам Зеленского, такие операции должны снизить возможности РФ для российской агрессии и приближают окончание войны.

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