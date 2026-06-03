Перелом у війні та пастка для Путіна: як Україна змінила тактику війни

Війна між Україною та Росією дедалі більше переходить у технологічну площину. Масове використання далекобійних безпілотників та удари по логістиці противника змушують військових аналітиків переглядати традиційні уявлення про ведення бойових дій. На цьому тлі колумніст The Hill Ігор Бондар стверджує, що нова тактика ЗСУ поступово змінює баланс сил на користь України, а російський диктатор Володимир Путін повільно програє.

Україна змінила тактику, і тепер Путін повільно програє. Фото з відкритих джерел

Як пише Ігор Бондар, останні місяці продемонстрували зростання можливостей українських безпілотних систем. Удари по нафтотерміналах, портах та військових об’єктах на території Росії створюють додатковий тиск на логістичну систему країни-агресора. Особливу увагу експерт звертає на атаки по об'єктах у Туапсе, Приморську та Усть-Лузі, які мають стратегічне значення для російської економіки та військової інфраструктури.

На думку автора, важливою зміною є не лише сам факт ударів на великій відстані, а й новий підхід до ведення війни. Якщо раніше ключову роль відігравали танкові прориви та масштабні наступальні операції, то зараз дедалі більшого значення набуває контроль над логістичними маршрутами противника за допомогою безпілотників.

Бондар також звертає увагу на зміну риторики Путіна. За його словами, російська влада останнім часом рідше використовує найбільш агресивні формулювання щодо українського керівництва, а сам очільник Кремля звернувся до президента України словами "пан Зеленський", що може свідчити про усвідомлення нових ризиків та викликів для Росії.

"Російський диктатор щиро відчув силу українських військових. Його удари глибоко всередині Росії завдають серйозної шкоди російській військовій машині та моральному духу населення. Тим часом Росія намагається використовувати свої ракети та безпілотники переважно для тероризування українських мирних жителів та знищення таких культурних скарбів, як Музей Чорнобиля, з набагато меншим впливом на українську армію", — йдеться в метеріалі на сайті The Hill.

Бондар вказує, що окупована РФ територія України стане пасткою для російських військ.

"Донецьк і Луганськ зрештою можуть бути оточені — не важкою українською технікою, а українськими безпілотниками. Така логіка сучасної війни, запровадженої Україною", — прогнозує Бондар.

Колумніст The Hill зауважує, що на передовій ситуація для РФ ще гірша. За його словами, у квітні, вперше з 2024 року, Росія втратила більше території, ніж захопила. Крім того, п'ятий місяць поспіль Україна вбиває російських військовослужбовців швидше, ніж Путін встигає вербувати їм заміну. Як наслідок Бондар вважає, що Путін йде в бік поразки у війні РФ проти України.

"Все це — включаючи зміну риторики президента Росії, здатність українських військ порушувати логістику противника всередині Росії та поступову втрату росіянами територій — свідчить про ослаблену Росію, яка, можливо, прямує до принизливого завершення", — підсумовує Бондар.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна переломила хід війни проти Росії. На Заході зробили тривожне попередження.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі пояснили слова Путіна про новий етап війни Росії проти України.