Перелом в войне и ловушка для Путина: как Украина изменила тактику войны

Война между Украиной и Россией все больше переходит в технологическую плоскость. Массовое использование дальнобойных беспилотников и удары по логистике противника вынуждают военных аналитиков пересматривать традиционные представления о ведении боевых действий. На этом фоне колумнист The Hill Игорь Бондарь утверждает, что новая тактика ВСУ постепенно меняет баланс сил в пользу Украины, а российский диктатор Владимир Путин медленно проигрывает.

Украина сменила тактику, и теперь Путин медленно проигрывает. Фото из открытых источников

Как пишет Игорь Бондарь, последние месяцы продемонстрировали рост возможностей украинских беспилотных систем. Удары по нефтетерминалам, портам и военным объектам на территории России оказывают дополнительное давление на логистическую систему страны-агрессора. Особое внимание эксперт обращает на атаки по объектам в Туапсе, Приморске и Усть-Луге, имеющих стратегическое значение для российской экономики и военной инфраструктуры.

По мнению автора, важным изменением является не только сам факт ударов на большом расстоянии, но и новый подход к ведению войны. Если раньше ключевую роль играли танковые прорывы и масштабные наступательные операции, то сейчас все большее значение приобретает контроль над логистическими маршрутами противника с помощью беспилотников.

Бондарь также обращает внимание на изменение риторики Путина. По его словам, российские власти в последнее время реже используют наиболее агрессивные формулировки по отношению к украинскому руководству, а сам глава Кремля обратился к президенту Украины словами "господин Зеленский", что может свидетельствовать об осознании новых рисков и вызовов для России.

"Российский диктатор искренне ощутил силу украинских военных. Его удары глубоко внутри России наносят серьезный ущерб российской военной машине и моральному духу населения. Между тем, Россия пытается использовать свои ракеты и беспилотники преимущественно для терроризирования украинских мирных жителей и уничтожения таких культурных сокровищ, как Музей Чернобыля, с гораздо меньшим влиянием на украинскую армию", — говорится в материале на сайте The Hill.

Бондарь указывает, что оккупированная РФ территория Украины станет ловушкой для российских войск.

"Донецк и Луганск в конце концов могут быть окружены – не тяжелой украинской техникой, а украинскими беспилотниками. Такова логика современной войны, введенной Украиной", – прогнозирует Бондарь.

Колумнист The Hill отмечает, что на передовой ситуация для РФ еще хуже. По его словам, в апреле, впервые с 2024 года Россия потеряла больше территории, чем захватила. Пятый месяц подряд Украина убивает российских военнослужащих быстрее, чем Путин успевает вербовать им замену. Как следствие Бондарь считает, что Путин идет в сторону поражения в войне РФ против Украины.

"Все это — включая смену риторики президента России, способность украинских войск нарушать логистику противника внутри России и постепенную потерю россиянами территорий — свидетельствует об ослабленной России, которая, возможно, идет к унизительному завершению", — заключает Бондарь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина переломила ход войны против России. На Западе было сделано тревожное предупреждение.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле объяснили слова Путина о новом этапе войны России против Украины.