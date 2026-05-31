Україна переломила хід війни: на Заході зробили тривожне попередження

Після кількох років виснажливої позиційної війни Україна отримала шанс змінити баланс сил на фронті. Західні аналітики дедалі частіше говорять про переломний момент у протистоянні з Росією, наголошуючи, що вперше з 2023 року українські сили повертають більше території, ніж втрачають.

Війна в Україні. Фото з відкритих джерел

Про це йдеться в аналізі американського видання The Hill, яке посилається на оцінки військових експертів та аналітичних центрів. За їхніми даними, війна входить у нову фазу, а найближчі шість-дев’ять місяців можуть стати ключовими для подальшого розвитку подій.

Однією з головних причин зміни ситуації експерти називають масове та ефективне використання Україною безпілотників. Саме дрони дозволили суттєво розширити "зону ураження" вздовж лінії фронту та ускладнили російським військам можливість накопичувати сили для масштабних наступів.

"Вперше з 2023 року українцям вдалося повернути більше території, ніж росіянам", – сказав аналітик Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос.

За його словами, цей результат став наслідком багатомісячної роботи зі знищення російських радарів, систем радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Водночас українські удари по військових об'єктах, аеродромах, нафтопереробних заводах та логістичних вузлах у глибокому тилу РФ посилюють тиск на російську економіку та військову інфраструктуру.

Як вказує старший науковий співробітник Інституту відповідального державного управління Квінсі Анатоль Лівен, Путін далеко від своїй цілей у війні проти України.

"Росіяни просто не можуть накопичити таку масу та броню, необхідні для прориву. Рік тому більшість аналітиків стверджували, що на цей час Росія захопила б увесь Донбас, але, насправді, Росія все ще дуже-дуже далека від досягнення цієї мети", — зауважив Лівен.

Попри позитивні сигнали для Києва, аналітики застерігають від надмірного оптимізму. Росія продовжує контролювати близько 20% території України та відповідає на втрати ескалацією ракетних і дронових атак. У The Hill наголошують, що нинішня перевага України не є гарантованою на довгий час. Саме тому західні експерти закликають партнерів Києва використати цей момент для посилення військової підтримки.

"США та міжнародні партнери, які підтримують Україну, розглядають надзвичайно рідкісну, ефемерну можливість допомогти Україні використати цю перевагу, яку вони ще мають. Я не готовий стверджувати, що вона збережеться через дев'ять місяців. Тож нам справді потрібно подивитися на це вікно таким, яким воно є", — попередив Баррос.

