Генерал США пояснив, чому Путін не закінчує війну проти України

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що російський диктатор Володимир Путін міг би припинити війну проти України будь-якої миті. Однак очільник Кремля не йде на закінчення війни через власне політичне виживання.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Бен Годжес в інтерв’ю "Укрінформу" заявив, що Путін має очевидний шлях до завершення війни через виведення власних військ з українських територій.

"У нього є шлях до відступу: він може вивести війська. Це не завдання Заходу – давати йому спосіб вибратися з тієї халепи, яку він створив і якою завдав стільки шкоди. Я вважаю, що тепер Захід має бути відданий тому, щоб допомогти Україні перемогти Росію, що означає повернення до кордонів 1991 року", — заявив Годжес.

На думку американського генерала Росія за роки вторгнення втратила міжнародну репутацію, значну частину військового потенціалу та багатьох партнерів на енергетичних ринках. Як наслідок, Годжес вважає, що війна стала для Путіна інструментом утримання режиму.

Американський генерал також висловив переконання, що відповідальні за воєнні злочини проти України не повинні уникнути покарання. За його словами, російські командири мають розуміти, що їхні дії не забудуть після завершення війни і "кожен з них до кінця свого життя озиратиметься через плече й перевірятиме під машиною, бо вони знають, що ГУР десь поруч…".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Бен Годжес заявив про перелом у війні на користь України.

Також "Коментарі" писали, що британська розвідка оприлюднила таємні дані про втрати Росії та назвала кількість загиблих на війні в Україні.