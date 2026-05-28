Генерал США объяснил, почему Путин не заканчивает войну против Украины

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что российский диктатор Владимир Путин мог бы прекратить войну против Украины в любой момент. Однако глава Кремля не идет на окончание войны из-за собственной политической выживаемости.

Российский диктатор Владимир Путин.

Бен Годжес в интервью "Укринформу" заявил, что Путин имеет очевидный путь к завершению войны из-за вывода собственных войск из украинских территорий.

"У него есть путь к отступлению: он может вывести войска. Это не задача Запада — давать ему способ выбраться из той передряги, которую он создал и которой нанес столько вреда. Я считаю, что теперь Запад должен быть отдан тому, чтобы помочь Украине победить Россию, что означает возвращение к границам 1991 года", — заявил Годжес.

По мнению американского генерала, Россия за годы вторжения потеряла международную репутацию, значительную часть военного потенциала и многих партнеров на энергетических рынках. В результате Годжес считает, что война стала для Путина инструментом удержания режима.

Американский генерал также убежден, что ответственные за военные преступления против Украины не должны избежать наказания. По его словам, российские командиры должны понимать, что их действия не забудут после завершения войны и "каждый из них до конца своей жизни будет оглядываться через плечо и будет проверять под машиной, потому что они знают, что ГУР где-то рядом…".

