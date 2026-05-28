У США заявили про перелом у війні в Україні: на чиєму боці перевага

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що у війні Росії проти України настав переломний момент на користь Києва. На його думку, це поступово починають усвідомлювати як у Європі, так і у Вашингтоні.

Бен Годжес.

Бен Годжес в інтерв’ю "Укрінформу" заявив, що європейські країни дедалі більше розуміють, що їхня власна безпека безпосередньо залежить від успіху України на фронті.

"Європа, здається, усе більше розуміє й цінує те, що її безпека залежить від успіху України", — сказав генерал у відставці.

Водночас він розкритикував адміністрацію Трампа за нерішучість у підтримці Києва. За словами генерала, у Вашингтоні досі не всі готові відкрито називати Росію головною загрозою для європейської безпеки. Попри це, Годжес переконаний, що навіть у Білому домі бачать зміну ситуації на полі бою. Він припускає, що США не захочуть залишитися осторонь у разі української перемоги.

"І ця адміністрація захоче, коли все буде сказано і зроблено, і Україна виграє цю війну, сказати: "Гей, ми теж допомогли. Ми теж є частиною перемоги"", — стверджує Годжес.

На думку американського генерала, зараз ключове завдання союзників полягає у тому, щоб робити масштабні інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс. Особливо це стосується виробництва далекобійних засобів ураження та технологій deep strike, які Україна активно розвиває під час війни. Годжес наголосив, що Заходу необхідно не просто підтримувати нинішній рівень виробництва озброєнь, а значно його збільшувати. За його словами, "Вам не потрібно "достатньо". Вам потрібно більше, ніж достатньо".

