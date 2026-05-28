Зеленський пояснив, чому написав Трампу терміновий лист
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський пояснив, чому написав Трампу терміновий лист

Зеленський підтвердив, що надіслав терміновий лист Дональду Трампу та Конгресу США

28 травня 2026, 07:55
Slava Kot

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що надіслав терміновий лист президенту США Дональду Трампу та членам американського Конгресу через критичну ситуацію з протиракетною обороною України. За словами глави держави, Київ змушений діяти швидко на тлі посилення російських атак.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зеленський у вечірньому звернені заявив, що важливо, щоб "Америка Україну почула" та надала захист від російських атак.

"Потрібно припиняти і війну тут, в Європі, — війну дуже криваву, яка триває вже п'ятий рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала", — заявив Зеленський.

Президент заявив, що поки Росія покладається на ракетний терор, її готовність до дипломатії залишається "несправжньою". Саме тому Київ просить Вашингтон пришвидшити рішення щодо нових поставок систем ППО та ракет для комплексів Patriot.

"Маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку", — додав Зеленський.

Раніше видання Kyiv Independent повідомило, що у своєму листі Зеленський попередив Білий дім про критичне скорочення запасів ракет PAC-3, які використовуються для перехоплення російських "Кинджалів" та "Іскандерів". Про проблеми з запасами ППО в Україні також писало видання The Washington Post.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19252
