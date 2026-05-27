Нове завдання Путіна по війні в Україні: Зеленський розповів про плани Кремля
Нове завдання Путіна по війні в Україні: Зеленський розповів про плани Кремля

Президент Зеленський розповів про плани Путіна провести мобілізацію

27 травня 2026, 18:08
Кречмаровская Наталия

Росія не збирається дипломатичним шляхом завершувати війну в Україні. Навпаки — планує збільшити окупаційний контингент.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після проведення детальної наради щодо оборони України.

“Отримуємо й усе більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково”, — повідомив президент.

За словами Зеленського, Україна також отримала дані щодо подальшого збільшення мобілізації. Саме через це, пояснив президент, російська влада активізувала видачу так званих мобілізаційних розпоряджень. 

“Вважаємо ці російські кроки підтвердженням того, що до справжньої дипломатії Москва не готується, і ми передамо наявні у нас дані партнерам. Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу”, — зауважив президент України.

Зеленський підкреслив, що проводиться робота на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії значно обмежили інтернет та заборонили Telegram. Президент Зеленський пояснював такий крок російського керівництва необхідністю подальших непопулярних рішень. Зеленський припускав, що в Росії або готуються до завершення війни, або до оголошення мобілізації. За словами президента, мобілізація цього може торкнутися Москви та Санкт-Петербурга.




Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19250
