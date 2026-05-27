Нове завдання Путіна по війні в Україні: Зеленський розповів про плани Кремля

Кречмаровская Наталия
Росія не збирається дипломатичним шляхом завершувати війну в Україні. Навпаки — планує збільшити окупаційний контингент.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після проведення детальної наради щодо оборони України.
За словами Зеленського, Україна також отримала дані щодо подальшого збільшення мобілізації. Саме через це, пояснив президент, російська влада активізувала видачу так званих мобілізаційних розпоряджень.
Зеленський підкреслив, що проводиться робота на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії значно обмежили інтернет та заборонили Telegram. Президент Зеленський пояснював такий крок російського керівництва необхідністю подальших непопулярних рішень. Зеленський припускав, що в Росії або готуються до завершення війни, або до оголошення мобілізації. За словами президента, мобілізація цього може торкнутися Москви та Санкт-Петербурга.