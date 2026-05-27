Новая задача Путина по войне в Украине: Зеленский рассказал о планах Кремля

Кречмаровская Наталия
Россия не собирается по дипломатическому пути завершать войну в Украине. Напротив – планирует увеличить оккупационный контингент.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после проведения детального совещания по обороне Украины.
По словам Зеленского, Украина также получила данные о дальнейшем увеличении мобилизации. Именно поэтому, объяснил президент, российские власти активизировали выдачу так называемых мобилизационных распоряжений.
Зеленский подчеркнул, что проводится работа на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть Россию к дипломатии.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России значительно ограничили интернет и запретили Telegram. Президент Зеленский объяснял такой шаг российского руководства необходимостью дальнейших непопулярных решений. Зеленский предполагал, что в России либо готовятся к завершению войны, либо к оглашению мобилизации. По словам президента, мобилизация этого может затронуть Москву и Санкт-Петербург.