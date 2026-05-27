Новая задача Путина по войне в Украине: Зеленский рассказал о планах Кремля

Россия не собирается по дипломатическому пути завершать войну в Украине. Напротив – планирует увеличить оккупационный контингент.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после проведения детального совещания по обороне Украины.

"Получаем и все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в стране-агрессорке. Прежде всего, цель компенсировать особо высокие потери российской армии на оккупированной территории Украины. Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет по меньшей мере о десятках тысяч дополнительно", — сообщил президент.

По словам Зеленского, Украина также получила данные о дальнейшем увеличении мобилизации. Именно поэтому, объяснил президент, российские власти активизировали выдачу так называемых мобилизационных распоряжений.

"Считаем эти российские шаги подтверждением того, что к настоящей дипломатии Москва не готовится, и мы передадим имеющиеся у нас данные партнерам. Россия должна завершить свою войну и мир имеет рычаги влияния", — отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что проводится работа на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть Россию к дипломатии.

