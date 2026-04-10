Росія готується до завершення війни в Україні: версії Зеленського шокують

У Росії заборонили месенджер Telegram — таким чином, ймовірно, намагаються створити повну “цифрову завісу”.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський розповів про дві ймовірні причини заборони Telegram у РФ. За його словами, це було потрібно, щоб ухвалювати непопулярні рішення.

“Можливо, це закінчення війни в тому чи іншому форматі. Або, навпаки, ескалація війни. Тоді це ще більша в них мобілізація. Це люди з Москви та Санкт-Петербурга на фронт і (загиблі) назад у Москву і в Санкт-Петербург. Тобто великі міста, які він раніше старався обходити мобілізацією, він більше не обійде”, — зазначив Зеленський.

Розповів президент України й про іншу версію — можливу підготовку до завершення війни. За його словами, не знаючи, якою буде реакція суспільства, у РФ можуть готуватись до того чи іншого закінчення війни.

“Вони своєю пропагандою розкачали радикально налаштовану частину суспільства. Цей відсоток у них достатньо високий – я думаю, десь 20–25%. На мій погляд, ці люди точно не готові закінчувати війну. Ще є в них частина суспільства, яка погано зреагує на ескалацію”, — пояснив очільник України.

На його думку, це два основні сценарії. Однак, зауважив, що можуть бути інші мотивації.

“І скоро ми побачимо, який зі сценаріїв обрав Путін”, — підсумував Зеленський.

