Росія готується до завершення війни в Україні: версії Зеленського шокують

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Росії заборонили месенджер Telegram — таким чином, ймовірно, намагаються створити повну “цифрову завісу”.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Президент України Володимир Зеленський розповів про дві ймовірні причини заборони Telegram у РФ. За його словами, це було потрібно, щоб ухвалювати непопулярні рішення.
Розповів президент України й про іншу версію — можливу підготовку до завершення війни. За його словами, не знаючи, якою буде реакція суспільства, у РФ можуть готуватись до того чи іншого закінчення війни.
На його думку, це два основні сценарії. Однак, зауважив, що можуть бути інші мотивації.
