Россия готовится к завершению войны в Украине: версии Зеленского шокируют

В России запретили мессенджер Telegram — таким образом, вероятно, пытаются создать полный "цифровой занавес".

Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двух возможных причинах запрета Telegram в РФ. По его словам, это требовалось, чтобы принимать непопулярные решения.

"Возможно, это окончание войны в том или ином формате. Или, наоборот, эскалация войны. Тогда это еще большая у них мобилизация. Это люди из Москвы и Санкт-Петербурга на фронт и (погибшие) обратно в Москву и Санкт-Петербург. То есть большие города, которые он раньше старался обходить мобилизацией, он больше не обойдет", — отметил Зеленский.

Рассказал президент Украины и о другой версии — возможной подготовке к завершению войны. По его словам, не зная, какой будет реакция общества, в РФ могут готовиться к тому или иному окончанию войны.

"Они своей пропагандой раскачали радикально настроенную часть общества. Этот процент у них достаточно высокий — я думаю, где-то 20-25%. На мой взгляд, эти люди точно не готовы заканчивать войну. Еще есть у них часть общества, которая плохо отреагирует на эскалацию", — пояснил глава Украины.

По его мнению, это два основных сценария. Однако заметил, что могут быть другие мотивации.

"И скоро мы увидим, какой из сценариев выбрал Путин", — подытожил Зеленский.

