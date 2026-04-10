Россия готовится к завершению войны в Украине: версии Зеленского шокируют

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В России запретили мессенджер Telegram — таким образом, вероятно, пытаются создать полный "цифровой занавес".
Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двух возможных причинах запрета Telegram в РФ. По его словам, это требовалось, чтобы принимать непопулярные решения.
Рассказал президент Украины и о другой версии — возможной подготовке к завершению войны. По его словам, не зная, какой будет реакция общества, в РФ могут готовиться к тому или иному окончанию войны.
По его мнению, это два основных сценария. Однако заметил, что могут быть другие мотивации.
