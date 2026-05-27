Зеленський надіслав Трампу термінового листа через критичну ситуацію в Україні: деталі

Slava Kot
Президент Володимир Зеленський направив термінового листа президенту США Дональду Трампу з попередженням про критичне скорочення запасів систем протиповітряної оборони в Україні. Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на текст звернення.
Зеленський написав листа Трампу щодо нестачі систем Patriot. Фото: Офіс президента
Як пише видання, у листі український президент наголосив, що Київ майже повністю залежить від американських систем Patriot для захисту від російських балістичних ракет. За словами Зеленського, нинішні темпи постачання озброєння більше не відповідають масштабам загрози, яка зростає на тлі нових масованих атак РФ.
Українська сторона попереджає, що запаси ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 стрімко скорочуються. Особливе занепокоєння викликала атака РФ 24 травня, коли Росія випустила по Україні 90 ракет та близько 600 безпілотників.
Лист також отримали спікер Палати представників США Майк Джонсон та члени Конгресу. Його поширенням займалася посолка України у США Ольга Стефанішина.
Звернення Зеленського пролунало на тлі нових погроз з боку Москви. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив про можливість ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві та закликав США евакуювати посольство з української столиці. У Києві переконані, що більшість російських ракет можна перехопити, якщо партнери забезпечать необхідну кількість сучасних систем ППО.
