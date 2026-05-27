Зеленський надіслав Трампу термінового листа через критичну ситуацію в Україні: деталі

Президент Володимир Зеленський направив термінового листа президенту США Дональду Трампу з попередженням про критичне скорочення запасів систем протиповітряної оборони в Україні. Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на текст звернення.

Зеленський написав листа Трампу щодо нестачі систем Patriot. Фото: Офіс президента

Як пише видання, у листі український президент наголосив, що Київ майже повністю залежить від американських систем Patriot для захисту від російських балістичних ракет. За словами Зеленського, нинішні темпи постачання озброєння більше не відповідають масштабам загрози, яка зростає на тлі нових масованих атак РФ.

"Коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет, ми покладаємося на наших друзів. Коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми майже виключно покладаємося на Сполучені Штати", — йдеться в листі Зеленського до Трампа.

Українська сторона попереджає, що запаси ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 стрімко скорочуються. Особливе занепокоєння викликала атака РФ 24 травня, коли Росія випустила по Україні 90 ракет та близько 600 безпілотників.

"Поточні темпи поставок за програмою PURL більше не відповідають реальності загрози, з якою ми стикаємося. Я прошу вашої допомоги у захисті неба України від російських ракет. Я, від імені українського народу, шанобливо прошу президента та Конгрес США продовжувати співпрацю і допомогти нам забезпечити безпеку цього життєво важливого інструменту захисту від російського терору — ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи — для зупинення російських балістичних ракет та інших російських ракетних атак", — пише Зеленський.

Лист також отримали спікер Палати представників США Майк Джонсон та члени Конгресу. Його поширенням займалася посолка України у США Ольга Стефанішина.

Звернення Зеленського пролунало на тлі нових погроз з боку Москви. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив про можливість ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві та закликав США евакуювати посольство з української столиці. У Києві переконані, що більшість російських ракет можна перехопити, якщо партнери забезпечать необхідну кількість сучасних систем ППО.

