Зеленский прислал Трампу срочное письмо из-за критической ситуации в Украине: детали

Президент Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу с предупреждением о критическом сокращении запасов систем противовоздушной обороны в Украине. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на текст обращения.

Зеленский написал письмо Трампу о нехватке систем Patriot. Фото: Офис президента

В письме украинский президент подчеркнул, что Киев почти полностью зависит от американских систем Patriot для защиты от российских баллистических ракет. По словам Зеленского, нынешние темпы поставок вооружения больше не соответствуют масштабам растущей угрозы на фоне новых массированных атак РФ.

"Когда речь идет о противовоздушной обороне от ракет, мы полагаемся на наших друзей. Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы почти исключительно полагаемся на Соединенные Штаты", — говорится в письме Зеленского Трампу.

Украинская сторона предупреждает, что запасы ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 стремительно сокращаются. Особую обеспокоенность вызвала атака РФ 24 мая, когда Россия выпустила по Украине 90 ракет и около 600 беспилотников.

"Текущие темпы поставок по программе PURL больше не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашу помощь в защите неба Украины от российских ракет. Я от имени украинского народа уважительно прошу президента и Конгресс США продолжать сотрудничество и помочь нам обеспечить безопасность этого жизненно важного инструмента защиты от российского террора — ракеты Patriot PAC-3 и дополнительные системы — для остановки российских баллистических ракет и других российских ракетных атак", — пишет Зеленский.

Письмо также получили спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и члены Конгресса. Его распространением занималась посолка Украины в США Ольга Стефанишина.

Обращение Зеленского раздалось на фоне новых угроз со стороны Москвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможности ударов по "центрам принятия решений" в Киеве и призвал США эвакуировать посольство из украинской столицы. В Киеве уверены, что большинство российских ракет можно перехватить, если партнеры обеспечат необходимое количество современных систем ПВО.

