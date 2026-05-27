На Заході помітили зміну риторики Кремля щодо ударів по Києву: деталі

Російські чиновники почали пом’якшувати власні погрози про можливі масовані удари по Києву. На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), які вважають, що Москва намагається підготувати внутрішню аудиторію до того, що гучні заяви можуть так і не бути реалізовані.

Андрій Картаполов.

У новому звіті ISW йдеться, що окремі представники російської влади відступають від заяв Міністерства закордонних справ РФ про "систематичні удари по центрах ухвалення рішень" у Києві. Зокрема, голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що Верховна Рада та Офіс президента України нібито не є такими "центрами". За його словами, реальні командні пункти України розташовані не в центрі столиці, а у "добре укріплених прихованих районах".

Аналітики також звернули увагу на слова депутата Держдуми Анатолія Вассермана, який заявив, що Росія нібито здатна "ліквідувати Україну" до кінця 2026 року, але "не поспішає" цього робити. У ISW вважають, що подібні меседжі мають пропагандистський характер і спрямовані насамперед на внутрішню аудиторію РФ.

"Ці російські чиновники можуть створювати очікування у внутрішньому інформаційному просторі, що погрози Росії щодо Києва не матеріалізуються так, як, ймовірно, очікують росіяни", — йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни наголошують, що останнім часом Кремль дедалі частіше вдається до публічних погроз через проблеми всередині країни. Серед причин називають невдачі російської армії на фронті, економічний тиск війни та зростання суспільного невдоволення після більш ніж чотирьох років бойових дій.

На думку аналітиків, Москва може використовувати агресивну риторику як спосіб психологічного тиску на Україну та Захід, водночас намагаючись уникнути репутаційних втрат у разі, якщо обіцяна ескалація не відбудеться.

