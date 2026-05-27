logo_ukra

BTC/USD

75605

ETH/USD

2074.13

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Заході помітили зміну риторики Кремля щодо ударів по Києву: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході помітили зміну риторики Кремля щодо ударів по Києву: деталі

Аналітики ISW заявили, що російські чиновники почали пом’якшувати риторику щодо можливих ударів по Києву.

27 травня 2026, 07:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Російські чиновники почали пом’якшувати власні погрози про можливі масовані удари по Києву. На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), які вважають, що Москва намагається підготувати внутрішню аудиторію до того, що гучні заяви можуть так і не бути реалізовані.

На Заході помітили зміну риторики Кремля щодо ударів по Києву: деталі

Андрій Картаполов. Фото з відкритих джерел

У новому звіті ISW йдеться, що окремі представники російської влади відступають від заяв Міністерства закордонних справ РФ про "систематичні удари по центрах ухвалення рішень" у Києві. Зокрема, голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що Верховна Рада та Офіс президента України нібито не є такими "центрами". За його словами, реальні командні пункти України розташовані не в центрі столиці, а у "добре укріплених прихованих районах". 

Аналітики також звернули увагу на слова депутата Держдуми Анатолія Вассермана, який заявив, що Росія нібито здатна "ліквідувати Україну" до кінця 2026 року, але "не поспішає" цього робити. У ISW вважають, що подібні меседжі мають пропагандистський характер і спрямовані насамперед на внутрішню аудиторію РФ.

"Ці російські чиновники можуть створювати очікування у внутрішньому інформаційному просторі, що погрози Росії щодо Києва не матеріалізуються так, як, ймовірно, очікують росіяни", — йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни наголошують, що останнім часом Кремль дедалі частіше вдається до публічних погроз через проблеми всередині країни. Серед причин називають невдачі російської армії на фронті, економічний тиск війни та зростання суспільного невдоволення після більш ніж чотирьох років бойових дій. 

На думку аналітиків, Москва може використовувати агресивну риторику як спосіб психологічного тиску на Україну та Захід, водночас намагаючись уникнути репутаційних втрат у разі, якщо обіцяна ескалація не відбудеться.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Держдумі РФ пояснили, чи пов'язані удари по Києву зі спробою ліквідації Зеленського.

Також "Коментарі" писали, що у Росії назвали об’єкти, які армія РФ атакуватиме в Києві.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-26-2026/
Теги:

Новини

Всі новини