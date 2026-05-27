На Западе заметили смену риторики Кремля по ударам по Киеву: детали

Slava Kot
Российские чиновники начали смягчать собственные угрозы возможных массированных ударов по Киеву. На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW), считающие, что Москва пытается подготовить внутреннюю аудиторию к тому, что громкие заявления могут так и не быть реализованы.
Андрей Картаполов. Фото из открытых источников
В новом отчете ISW говорится, что отдельные представители российских властей отступают от заявлений Министерства иностранных дел РФ о "систематических ударах по центрам принятия решений" в Киеве. В частности, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что Верховная Рада и Офис президента Украины якобы не являются "центрами". По его словам, реальные командные пункты Украины расположены не в центре столицы, а в "хорошо укрепленных скрытых районах".
Аналитики также обратили внимание на слова депутата Госдумы Анатолия Вассермана, заявившего, что Россия якобы способна "ликвидировать Украину" до конца 2026 года, но "не спешит" этого делать. В ISW считают, что подобные месседжи носят пропагандистский характер и направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию РФ.
В Институте изучения войны подчеркивают, что в последнее время Кремль все чаще прибегает к публичным угрозам из-за проблем внутри страны. Среди причин называют неудачи российской армии на фронте, экономическое давление войны и рост общественного недовольства после более чем четырех лет боевых действий.
По мнению аналитиков, Москва может использовать агрессивную риторику как способ психологического давления на Украину и Запад, в то же время пытаясь избежать репутационных потерь, если обещанная эскалация не состоится.
