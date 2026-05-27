На Западе заметили смену риторики Кремля по ударам по Киеву: детали

Российские чиновники начали смягчать собственные угрозы возможных массированных ударов по Киеву. На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW), считающие, что Москва пытается подготовить внутреннюю аудиторию к тому, что громкие заявления могут так и не быть реализованы.

В новом отчете ISW говорится, что отдельные представители российских властей отступают от заявлений Министерства иностранных дел РФ о "систематических ударах по центрам принятия решений" в Киеве. В частности, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что Верховная Рада и Офис президента Украины якобы не являются "центрами". По его словам, реальные командные пункты Украины расположены не в центре столицы, а в "хорошо укрепленных скрытых районах".

Аналитики также обратили внимание на слова депутата Госдумы Анатолия Вассермана, заявившего, что Россия якобы способна "ликвидировать Украину" до конца 2026 года, но "не спешит" этого делать. В ISW считают, что подобные месседжи носят пропагандистский характер и направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию РФ.

"Эти российские чиновники могут создавать ожидания во внутреннем информационном пространстве, что угрозы России по отношению к Киеву не материализуются так, как, вероятно, ожидают россияне", — говорится в отчете.

В Институте изучения войны подчеркивают, что в последнее время Кремль все чаще прибегает к публичным угрозам из-за проблем внутри страны. Среди причин называют неудачи российской армии на фронте, экономическое давление войны и рост общественного недовольства после более чем четырех лет боевых действий.

По мнению аналитиков, Москва может использовать агрессивную риторику как способ психологического давления на Украину и Запад, в то же время пытаясь избежать репутационных потерь, если обещанная эскалация не состоится.

