Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией На Западе заметили смену риторики Кремля по ударам по Киеву: детали
На Западе заметили смену риторики Кремля по ударам по Киеву: детали

Аналитики ISW заявили, что российские чиновники начали смягчать риторику по поводу возможных ударов по Киеву.

27 мая 2026, 07:55
Slava Kot

Российские чиновники начали смягчать собственные угрозы возможных массированных ударов по Киеву. На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW), считающие, что Москва пытается подготовить внутреннюю аудиторию к тому, что громкие заявления могут так и не быть реализованы.

Андрей Картаполов. Фото из открытых источников

В новом отчете ISW говорится, что отдельные представители российских властей отступают от заявлений Министерства иностранных дел РФ о "систематических ударах по центрам принятия решений" в Киеве. В частности, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что Верховная Рада и Офис президента Украины якобы не являются "центрами". По его словам, реальные командные пункты Украины расположены не в центре столицы, а в "хорошо укрепленных скрытых районах".

Аналитики также обратили внимание на слова депутата Госдумы Анатолия Вассермана, заявившего, что Россия якобы способна "ликвидировать Украину" до конца 2026 года, но "не спешит" этого делать. В ISW считают, что подобные месседжи носят пропагандистский характер и направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию РФ.

"Эти российские чиновники могут создавать ожидания во внутреннем информационном пространстве, что угрозы России по отношению к Киеву не материализуются так, как, вероятно, ожидают россияне", — говорится в отчете.

В Институте изучения войны подчеркивают, что в последнее время Кремль все чаще прибегает к публичным угрозам из-за проблем внутри страны. Среди причин называют неудачи российской армии на фронте, экономическое давление войны и рост общественного недовольства после более чем четырех лет боевых действий.

По мнению аналитиков, Москва может использовать агрессивную риторику как способ психологического давления на Украину и Запад, в то же время пытаясь избежать репутационных потерь, если обещанная эскалация не состоится.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Госдуме РФ объяснили, связаны ли удары по Киеву с попыткой ликвидации Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что в России назвали объекты, которые армия РФ будет атаковать в Киеве.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-26-2026/
