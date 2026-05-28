Зеленский объяснил, почему написал Трампу срочное письмо
Зеленский объяснил, почему написал Трампу срочное письмо

Зеленский подтвердил, что направил срочное письмо Дональду Трампу и Конгрессу США

28 мая 2026, 07:55
Slava Kot

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу и членам американского Конгресса из-за критической ситуации с противоракетной обороной Украины. По словам главы государства, Киев вынужден действовать быстро на фоне ужесточения российских атак.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский в вечернем обращении заявил, что важно, чтобы "Америка услышала Украину" и предоставила защиту от российских атак.

"Нужно прекращать и войну здесь, в Европе, – войну очень кровавую, которая длится уже пятый год на полномасштабном уровне. И чем быстрее мы сможем дать больше защиты от баллистики, тем быстрее мы сможем сделать так, чтобы дипломатия сработала", – заявил Зеленский.

Президент заявил, что пока Россия полагается на ракетный террор, ее готовность к дипломатии остается "ненастоящей". Именно поэтому Киев просит Вашингтон ускорить решение новых поставок систем ПВО и ракет для комплексов Patriot.

"Должны это исправить. И можем это исправить только вместе с Америкой. Украина благодарна Америке за всю поддержку. Будет еще благодарнее за достойный мир и гарантированную безопасность", — добавил Зеленский.

Ранее издание Kyiv Independent сообщило, что в своем письме Зеленский предупредил Белый дом о критическом сокращении запасов ракет PAC-3, используемых для перехвата российских "Кинжалов" и "Искандеров". О проблемах с запасами ПВО в Украине также писало издание The Washington Post.

Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19252
