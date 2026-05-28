Американський генерал розкрив план, як Україна може звільнити Крим

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що Україна має достатньо ресурсів і військових можливостей, аби поступово "викурити" російські війська з окупованого Криму. На його думку, ключем до деокупації півострова є ізоляція російського угруповання та руйнування його логістики.

Бен Годжес. Фото з відкритих джерел

Бен Годжес в інтерв’ю "Укрінформу" заявив, що Україна почала першу фазу до звільнення Криму та має ресурси реалізувати це завдання.

"Це звучить трохи спрощено, але перша фаза … до звільнення Криму – це ізолювати його, перерізати дорогу на Джанкой, знищити міст. Друге – зробити його непридатним, неможливим для використання росіянами", — стверджує Годжес та додає, що "Україна зараз має можливість уразити кожен квадратний метр Криму".

За його словами, високоточна далекобійна зброя та дрони дозволяють атакувати аеродроми, логістичні вузли, залишки російського флоту та військову інфраструктуру на півострові.

Особливу увагу Годжес приділив Керченськму мосту, який, за його словами, має не лише військове, а й сильне психологічне значення для Росії. Він переконаний, що міст "рано чи пізно впаде". Американський генерал також вважає, що без повернення Криму Україні неможливо буде досягти довгострокового миру. На його думку, контроль Росії над півостровом дозволяє Москві блокувати українське судноплавство та впливати на безпеку в Азовському морі.

"Я не можу уявити закінчення війни та досягнення довгострокового стійкого миру, якщо Росія продовжить контролювати Крим", — додав Годжес.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що голова Меджлісу Чубаров зробив критичне попередження для українців в Криму.

Також "Коментарі" писали, що українські сили уразили в Криму один із найшвидших літаків світу.