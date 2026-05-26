Голова Меджлісу Чубаров зробив критичне попередження для українців в Криму
Голова Меджлісу Чубаров зробив критичне попередження для українців в Криму

Рефат Чубаров закликав мешканців окупованого Криму триматися подалі від російських військових об’єктів

26 травня 2026, 10:55
Slava Kot

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до жителів окупованого Криму з попередженням про можливу ескалацію війни та закликав уникати районів, де розташовані російські військові об’єкти.

Рефат Чубаров. Фото з відкритих джерел

Чубаров оприлюднив попередження після нових погроз Москви щодо ударів по Україні та заяв російського МЗС про можливі атаки на Київ. За його словами, Крим залишається одним із ключових військових плацдармів Росії, а тому може стати пріоритетною ціллю для ударів Збройних сил України.

"Зважаючи на останні заяви Москви, а також істерику лаврова перед Рубіо, мешканці кремля остаточно з'їхали з глузду. Як наслідок — очікується ескалація взаємних ракетно-дронових ударів... При цьому окупований Крим за своєю насиченістю російськими військовими об'єктами є територією, яка в пріоритетному порядку підлягає ударам з боку ЗСУ", — сказав Чубаров.

Голова Меджлісу закликав українців, які мешкають поблизу російських військових баз, складів чи інших об’єктів окупаційної армії, тимчасово виїхати якомога далі від таких місць. За словами Чубарова, це необхідно для безпеки цивільного населення на тлі ризику нових ракетних і дронових атак.

"Звідси, порада всім нашим людям в Криму… задля власної безпеки з 26 травня і на тиждень перемістіться якомога далі від місць розташування військових об'єктів російських окупантів. Бережіть себе", — попередив Чубаров.

Чубаров додав, що "звільнення Криму невідворотне, як схід і захід сонця" та закликав мешканців півострова "триматися подалі від окупантів: і фізично, і ментально".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "у росіян страшна істерика", адже Володимир Путін слабкий і для нього це смертельно небезпечно.

Також "Коментарі" писали, що удари по Києву стали початком нового плану Путіна на літо. Що задумали в Кремлі проти України.



Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Ch2F1SHNH/?mibextid=wwXIfr
