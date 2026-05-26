Глава Меджлиса Чубаров сделал критическое предупреждение для украинцев в Крыму

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к жителям оккупированного Крыма с предупреждением о возможной эскалации войны и призвал избегать районов, где расположены российские военные объекты.

Рефат Чубаров. Фото из открытых источников

Чубаров обнародовал предупреждение после новых угроз Москвы по поводу ударов по Украине и заявлений российского МИД о возможных атаках на Киев. По его словам, Крым остается одним из ключевых военных плацдармов России, поэтому может стать приоритетной целью для ударов Вооруженных сил Украины.

"Учитывая последние заявления Москвы, а также истерику лаврова перед Рубио, жители кремля окончательно сошли с ума. Как следствие – ожидается эскалация взаимных ракетно-дроновых ударов… При этом оккупированный Крым по своей насыщенности российскими военными объектами является территорией, которая в приоритетном порядке подлежит ударам со стороны ВСУ", – сказал Чубаров.

Глава Меджлиса призвал украинцев, проживающих вблизи российских военных баз, складов или других объектов оккупационной армии, временно выехать как можно дальше от таких мест. По словам Чубарова, это необходимо для безопасности гражданского населения на фоне риска новых ракетных и дроновых атак.

"Отсюда совет всем нашим людям в Крыму… ради собственной безопасности с 26 мая и на неделю переместитесь как можно дальше от мест расположения военных объектов российских оккупантов. Берегите себя", — предупредил Чубаров.

Чубаров добавил, что "освобождение Крыма неотвратимо, как восход и закат" и призвал жителей полуострова "держаться подальше от оккупантов: и физически, и ментально".

