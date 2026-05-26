Головна Новини Суспільство Війна з Росією
"У росіян страшна істерика": Путін слабкий і це для нього смертельно небезпечно

Сергій Фурса заявив, що істеричні погрози Кремля та удари по Києву свідчать про слабкість Путіна

26 травня 2026, 09:30
Автор:
Slava Kot

Російські масовані удари по Києву та агресивна риторика Кремля можуть свідчити не про силу, а про зростаючу слабкість російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив український фінансовий експерт та інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Сергій Фурса стверджує, що останні заяви російських посадовців супроводжуються "істерикою", яка має переконати російське суспільство в тому, що Кремль нібито контролює ситуацію у війні проти України.

"У росіян страшна істерика. Лавров дзвонить Рубіо і каже забирайте посольство з Києва, всі топають ножками і малюють апокаліпсіс для столиці України... Шо відбувається?", — запитує Фурса.

На його думку, Москва намагається створити враження "великої помсти", хоча характер самих ударів майже не змінився порівняно з попередніми роками війни. Фурса зазначає, що Росія й раніше завдавала ударів по українській інфраструктурі та підприємствах оборонного комплексу. Однак тепер ці атаки супроводжуються масштабною інформаційною кампанією, яка має продемонструвати силу Путіна.

Фурса вважає, що Кремль не може відповісти реальними військовими успіхами на фронті, оскільки російська армія фактично загрузла у війні на виснаження. Також Москва не готова відкривати новий фронт проти країн НАТО чи повторювати масштабний наступ з території Білорусі.

"На цю слабкість Путін має відповісти. Бо в Росії диктатор не може бути слабким. Це смертельно небезпечно", — стверджує Фурса.

Експерт переконаний, що саме тому Росія дедалі більше покладається на демонстративний терор і психологічний тиск. Він вважає, що Кремль намагається компенсувати відсутність стратегічних перемог гучними заявами та атаками по цивільній інфраструктурі.

"І що лишається? Демонстрація сили. Через істерику. Ті самі обстріли, але з увагою на них. Посилені не ракетами, а словами. Які мають переконати всіх навколо Кремля, що Путін сильний. Як ніколи. І що не час дивитись лебедине озеро", — пише Фурса.

Водночас експерт наголошує, що для України нинішня тактика РФ не є чимось принципово новим. За його словами, українське суспільство вже проходило через подібні хвилі ракетного терору і продовжує адаптуватися до нових загроз. У підсумку Фурса зауважує, що різниця лише в тому, що за цей час українські спроможності суттєво виросли, а істерика Кремля "не змінить нашу думку ні про Путіна, ні про росіян".

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/18ERPrQnNk/
