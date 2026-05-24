Зеленський жорстко звернувся до Путіна після атаки РФ по Україні: що сказав про очільника Кремля

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на масовану нічну атаку Росії у ніч на 24 травня, під час якої було застосовано сотні дронів і десятки ракет різних типів. Глава держави назвав дії російського керівництва "реально неадекватними" та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, основною ціллю російського удару став Київ, де зафіксовано найбільшу кількість влучань. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше десятки людей, є загиблі. Рятувальні служби працюють на місцях руйнувань, ліквідовуючи наслідки масштабних пожеж та завалів у житлових районах і соціальній інфраструктурі.

Президент наголосив, що під час атаки Росія застосувала близько 90 ракет, з яких 36 становила балістика, а також сотні ударних безпілотників. Частину повітряних цілей вдалося збити, однак, за його словами, не всі ракети були перехоплені системами ППО.

Окремо Зеленський згадав застосування ракети "Орєшнік", яку російські війська використали для удару по Білій Церкві на Київщині. Він підкреслив, що такі дії мають отримати жорстку міжнародну відповідь.

"Путін вже й слово "ура" не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій "орєшнік" проти Білої Церкви. Реально неадеквати", — заявив Зеленський.

У кінці президент закликав США та ЄС до активніших дій для посилення підтримки України, підкресливши, що лише спільний тиск може змусити Путіна змінити свою поведінку та закінчити війну.

"Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Ми робимо все, щоб встановити мир і захистити людей. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий орєшнік в Москві вимовив слово "мир"", — додав Зеленський.

