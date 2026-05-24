Зеленский жестко обратился к Путину после атаки РФ по Украине: что сказал о главе Кремля

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на массированную ночную атаку России в ночь на 24 мая, во время которой были применены сотни дронов и десятки ракет разных типов. Глава государства назвал действия российского руководства "реально неадекватными" и призвал международное сообщество усилить давление на Москву.
Президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, основной целью российского удара стал Киев, где зафиксировано наибольшее количество попаданий. В результате обстрела пострадали по меньшей мере десятки человек, есть погибшие. Спасательные службы работают на местах разрушений, ликвидируя последствия масштабных пожаров и завалов в жилых районах и социальной инфраструктуре.
Президент подчеркнул, что в ходе атаки Россия применила около 90 ракет, из которых 36 составляла баллистика, а также сотни ударных беспилотников. Часть воздушных целей удалось сбить, однако, по его словам, не все ракеты были перехвачены системами ПВО.
Отдельно Зеленский упомянул применение ракеты "Орешник", которую российские войска использовали для удара по Белой Церкви в Киевской области. Он подчеркнул, что такие действия должны получить жесткий международный ответ.
В конце президент призвал США и ЕС к более активным действиям для усиления поддержки Украины, подчеркнув, что только совместное давление может заставить Путина изменить свое поведение и окончить войну.
