Зеленский жестко обратился к Путину после атаки РФ по Украине: что сказал о главе Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на массированную ночную атаку России в ночь на 24 мая, во время которой были применены сотни дронов и десятки ракет разных типов. Глава государства назвал действия российского руководства "реально неадекватными" и призвал международное сообщество усилить давление на Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, основной целью российского удара стал Киев, где зафиксировано наибольшее количество попаданий. В результате обстрела пострадали по меньшей мере десятки человек, есть погибшие. Спасательные службы работают на местах разрушений, ликвидируя последствия масштабных пожаров и завалов в жилых районах и социальной инфраструктуре.

Президент подчеркнул, что в ходе атаки Россия применила около 90 ракет, из которых 36 составляла баллистика, а также сотни ударных беспилотников. Часть воздушных целей удалось сбить, однако, по его словам, не все ракеты были перехвачены системами ПВО.

Отдельно Зеленский упомянул применение ракеты "Орешник", которую российские войска использовали для удара по Белой Церкви в Киевской области. Он подчеркнул, что такие действия должны получить жесткий международный ответ.

"Путин уже и слово "ура" не может нормально произнести – шамкает, – а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой "орешник" против Белой Церкви. Реально неадекваты", — заявил Зеленский.

В конце президент призвал США и ЕС к более активным действиям для усиления поддержки Украины, подчеркнув, что только совместное давление может заставить Путина изменить свое поведение и окончить войну.

"Важно, чтобы это для России не оставалось без последствий. Сегодня каждый в мире, кто не промолчит, кто будет помогать Украине, является защитником жизни. Мы делаем все, чтобы установить мир и защитить людей. И важно, чтобы Украина была не наедине. Нужны решения и от Соединенных Штатов Америки, и от Европы, и от других, чтобы этот старый орешник в Москве произнес слово "мир"", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Воздушные силы ВСУ подтвердили удар России баллистической ракетой "Орешник" по Киевщине. Что известно.

Также "Комментарии" писали, что появилась первая реакция Запада на массированную атаку России по Украине.