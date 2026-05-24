З'явилася перша реакція Заходу на масовану атаку Росії по Україні

Прем’єр-міністр Марк Карні різко засудив чергову масовану атаку Росії по Україні, яка сталася в ніч проти 24 травня. У своїй заяві канадський політик наголосив, що удари по цивільній інфраструктурі не змінять результату війни та лише посилюють людські страждання.

Після нічного обстрілу, під час якого російські війська застосували балістичні ракети та ударні безпілотники по Україні, Карні опублікував звернення у соцмережі X. Канадський прем’єр заявив, що Кремль продовжує недооцінювати стійкість українців навіть після більш ніж чотирьох років повномасштабної війни.

"Канада рішуче засуджує запуск Росією масштабних ракетних і дронових атак на цивільні цілі в Києві сьогодні ввечері. Понад чотири роки з моменту незаконного вторгнення Росії вона значно недооцінювала мужність, рішучість і силу українського народу — навіть попри те, що режим Путіна невпинно бомбардував українську енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та домівки", — пише Карні.

Канадський прем’єр також запевнив, що Оттава продовжить співпрацю з міжнародними партнерами для досягнення "справедливого і тривалого миру" для України та всієї Європи.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити ці удари та завершити цю незаконну війну агресії. Вони лише продовжують людські страждання і нічого не змінюють у тому факті, що Росія програє цю війну. Канада продовжить тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир для України та Європи", — додав Карні.

Масована атака Росії на Україну в ніч на 24 травня стала однією з найбільших за останні місяці. Під ударами опинилися Київ та кілька регіонів країни. Російські війська комбінували атаки дронами та ракетами різних типів, що призвело до масштабних руйнувань цивільної інфраструктури.

