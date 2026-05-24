Росія атакувала Україну "ядерною ракетою": перші деталі

Під час масованої атаки на Україну в ніч проти 24 травня Росія могла застосувати ракету, здатну нести ядерний заряд, але без ядерної бойової частини. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Стерненко після нічного обстрілу Києва та інших регіонів.

Фото з відкритих джерел

За словами Стерненка, Росія атакувала Україну ядерною ракетою без ядерної боєголовки. На його думку, Москва намагалася таким чином психологічно вплинути не лише на Україну, а й на міжнародну спільноту.

"Сьогодні росіяни знову вбили та поранили цивільних, спалили ринок та ТЦ, атакували базу відпочинку. Запустили ядерну ракету без ядерної БЧ, щоб полякати нас та світ", — пише Стерненко.

Стерненко також спрогнозував посилення українських ударів по території РФ у відповідь на масовані обстріли. За його словами, Україна продовжить атакувати російську логістику та об’єкти військової інфраструктури, що може створити для Кремля нові проблеми як на фронті, так і всередині країни.

"Можу розповісти, що буде далі. Далі у росіян згорять ще кілька різних туапсе, а до кінця року атаки на росію стануть значно масштабнішими. Посилиться і сегмент Middle strike, що спричинить масштабні логістичні проблеми для окупантів. На фронті справи у них погіршуватимуться. В той же час буде додихати російська економіка, яку не врятують навіть тимчасово високі ціни на нафту. Соціальна напруга буде рости, і рано чи пізно політична система РФ впаде", — прогнозує Стерненко.

Зауважимо, що наразі не оприлюднено офіційних підтверджень типу ракети або її технічних характеристик від Повітряних сил України. Також немає заяв міжнародних організацій чи західних партнерів щодо можливого використання Росією носія ядерної зброї без боєголовки.

