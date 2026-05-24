Росія атакувала Україну "ядерною ракетою": перші деталі

Slava Kot
Під час масованої атаки на Україну в ніч проти 24 травня Росія могла застосувати ракету, здатну нести ядерний заряд, але без ядерної бойової частини. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Стерненко після нічного обстрілу Києва та інших регіонів.
Росія атакувала Україну ядерною ракетою без БЧ.
За словами Стерненка, Росія атакувала Україну ядерною ракетою без ядерної боєголовки. На його думку, Москва намагалася таким чином психологічно вплинути не лише на Україну, а й на міжнародну спільноту.
Стерненко також спрогнозував посилення українських ударів по території РФ у відповідь на масовані обстріли. За його словами, Україна продовжить атакувати російську логістику та об’єкти військової інфраструктури, що може створити для Кремля нові проблеми як на фронті, так і всередині країни.
Зауважимо, що наразі не оприлюднено офіційних підтверджень типу ракети або її технічних характеристик від Повітряних сил України. Також немає заяв міжнародних організацій чи західних партнерів щодо можливого використання Росією носія ядерної зброї без боєголовки.
