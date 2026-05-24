Россия атаковала Украину "ядерной ракетой": первые детали

Во время массированной атаки на Украину в ночь на 24 мая Россия могла применить ракету, способную нести ядерный заряд, но без ядерной боевой части. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко после ночных обстрелов Киева и других регионов.

По словам Стерненко, Россия атаковала Украину ядерной ракетой без ядерной боеголовки. По его мнению, Москва пыталась таким образом психологически повлиять не только на Украину, но и на международное сообщество.

"Сегодня россияне снова убили и ранили гражданских, сожгли рынок и ТЦ, атаковали базу отдыха. Запустили ядерную ракету без ядерной БЧ, чтобы попугать нас и мир", — пишет Стерненко.

Стерненко также спрогнозировал усиление украинских ударов по территории РФ в ответ на массированные обстрелы. По его словам, Украина продолжит атаковать российскую логистику и объекты военной инфраструктуры, что может создать Кремлю новые проблемы как на фронте, так и внутри страны.

"Могу рассказать, что будет дальше. Далее у россиян сгорят еще несколько разных туапсе, а к концу года атаки на россию станут значительно масштабнее. Усугубится и сегмент Middle strike, что повлечет за собой масштабные логистические проблемы для оккупантов. На фронте дела у них будут ухудшаться. В то же время будет подыхать российская экономика, которую не спасут даже временно высокие цены на нефть. Социальное напряжение будет расти, и рано или поздно политическая система РФ упадет", – прогнозирует Стерненко.

Заметим, что пока не обнародованы официальные подтверждения типа ракеты или ее технические характеристики от Воздушных сил Украины. Также нет заявлений международных организаций или западных партнеров по поводу возможного использования Россией носителя ядерного оружия без боеголовки.

