Появилась первая реакция Запада на массированную атаку России по Украине

Slava Kot
Премьер-министр Марк Карни резко осудил очередную массированную атаку России по Украине, которая произошла в ночь на 24 мая. В своем заявлении канадский политик подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре не изменят исход войны и только усугубляют человеческие страдания.
Марк Карни. Фото из открытых источников
После ночных обстрелов, во время которых российские войска применили баллистические ракеты и ударные беспилотники по Украине, Карни опубликовал обращение в соцсети X. Канадский премьер заявил, что Кремль продолжает недооценивать устойчивость украинцев даже после более чем четырех лет полномасштабной войны.
Канадский премьер также заверил, что Оттава продолжит сотрудничество с международными партнерами по достижению "справедливого и длительного мира" для Украины и всей Европы.
Массированная атака России на Украину в ночь на 24 мая стала одной из самых больших за последние месяцы. Под ударами оказались Киев и несколько регионов страны. Российские войска комбинировали атаки дронами и ракетами разных типов, что привело к масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры.
