Появилась первая реакция Запада на массированную атаку России по Украине

Премьер-министр Марк Карни резко осудил очередную массированную атаку России по Украине, которая произошла в ночь на 24 мая. В своем заявлении канадский политик подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре не изменят исход войны и только усугубляют человеческие страдания.

Марк Карни. Фото из открытых источников

После ночных обстрелов, во время которых российские войска применили баллистические ракеты и ударные беспилотники по Украине, Карни опубликовал обращение в соцсети X. Канадский премьер заявил, что Кремль продолжает недооценивать устойчивость украинцев даже после более чем четырех лет полномасштабной войны.

"Канада решительно осуждает запуск Россией масштабных ракетных и дроновых атак на гражданские цели в Киеве сегодня вечером. Более четырех лет с момента незаконного вторжения России она значительно недооценивала мужество, решительность и силу украинского народа — даже несмотря на то, что режим Путина неустанно бомбил украинскую энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома", — пишет Карни.

Канадский премьер также заверил, что Оттава продолжит сотрудничество с международными партнерами по достижению "справедливого и длительного мира" для Украины и всей Европы.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить эти удары и завершить эту незаконную войну агрессии. Они лишь продолжают человеческие страдания и ничего не меняют в том факте, что Россия проиграет эту войну. Канада продолжит тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить справедливый и продолжительный мир для Украины и Европы", — добавил Карни.

Массированная атака России на Украину в ночь на 24 мая стала одной из самых больших за последние месяцы. Под ударами оказались Киев и несколько регионов страны. Российские войска комбинировали атаки дронами и ракетами разных типов, что привело к масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры.

