Главная Новости Общество Война с Россией Появилась первая реакция Запада на массированную атаку России по Украине
Появилась первая реакция Запада на массированную атаку России по Украине

Премьер Канады Марк Карни осудил массированную атаку России по Украине 24 мая

24 мая 2026, 09:35
Slava Kot

Премьер-министр Марк Карни резко осудил очередную массированную атаку России по Украине, которая произошла в ночь на 24 мая. В своем заявлении канадский политик подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре не изменят исход войны и только усугубляют человеческие страдания.

Марк Карни. Фото из открытых источников

После ночных обстрелов, во время которых российские войска применили баллистические ракеты и ударные беспилотники по Украине, Карни опубликовал обращение в соцсети X. Канадский премьер заявил, что Кремль продолжает недооценивать устойчивость украинцев даже после более чем четырех лет полномасштабной войны.

"Канада решительно осуждает запуск Россией масштабных ракетных и дроновых атак на гражданские цели в Киеве сегодня вечером. Более четырех лет с момента незаконного вторжения России она значительно недооценивала мужество, решительность и силу украинского народа — даже несмотря на то, что режим Путина неустанно бомбил украинскую энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома", — пишет Карни.

Канадский премьер также заверил, что Оттава продолжит сотрудничество с международными партнерами по достижению "справедливого и длительного мира" для Украины и всей Европы.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить эти удары и завершить эту незаконную войну агрессии. Они лишь продолжают человеческие страдания и ничего не меняют в том факте, что Россия проиграет эту войну. Канада продолжит тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить справедливый и продолжительный мир для Украины и Европы", — добавил Карни.

Массированная атака России на Украину в ночь на 24 мая стала одной из самых больших за последние месяцы. Под ударами оказались Киев и несколько регионов страны. Российские войска комбинировали атаки дронами и ракетами разных типов, что привело к масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Киев 24 мая был в огне. Страшные разрушения и пожары по всему городу после атаки России.

Также "Комментарии" писали, что Россия атаковала Украину ядерной ракетой без ядерной боеголовки.



Источник: https://x.com/MarkJCarney/status/2058392587585605827
