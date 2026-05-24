Росія вдарила ракетою "Орєшнік" по Україні: куди били та які наслідки

У ніч проти 24 травня Росія під час масованого удару по Україні застосувала балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж", яку також пов’язують з проєктом "Орєшнік". Один з запусків був спрямований у район Білої Церкви на Київщині.

Інформацію про застосування ракети РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік") офіційно підтвердив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, пуск здійснили з російського полігону Капустін Яр.

Наразі офіційна інформація про наслідки удару в районі Білої Церкви уточнюється. Дані про можливі руйнування чи постраждалих поки перевіряють.

Таким чином атака "Орєшніком" 24 травня по Білій Церкві стала третьою, коли Росія використала цю ракету. 21 листопада 2024 року відбувся перший відомий пуск "Орєшніка", під час якого Росія вдарила по місту Дніпро. Другий удар ракетою відбувся 9 січня 2026 року. Тоді "Орєшнік" уразив інфраструктурний об'єкт на Львівщині.

Під час нічної атаки по всій території України оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування балістичних ракет середньої дальності. Водночас українські військові фіксували масований запуск ударних дронів та інших типів ракет. Атака стала частиною одного з наймасштабніших комбінованих ударів Росії по Україні за останній час.

