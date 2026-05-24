Россия ударила ракетой "Орешник" по Украине: куда били и какие последствия

В ночь на 24 мая Россия во время массированного удара по Украине применила баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Рубеж", которую также связывают с проектом "Орешник". Один из запусков был направлен в район Белой Церкви Киевской области.

Россия ракетой "Орешник" атаковала Белую Церковь. Фото из открытых источников

Информацию о применении ракеты РС-26 "Рубеж" ("Орешник") официально подтвердил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, пуск совершили с российского полигона Капустин Яр.

Пока официальная информация о последствиях удара в районе Белой Церкви уточняется. Данные о возможных разрушениях или пострадавших пока проверяют.

Таким образом, атака "Орешником" 24 мая по Белой Церкви стала третьей, когда Россия использовала эту ракету. 21 ноября 2024 года состоялся первый известный пуск "Орешника", во время которого Россия ударила по городу Днепр. Второй удар ракетой произошел 9 января 2026 года. Тогда "Орешник" поразил инфраструктурный объект во Львовской области.

Во время ночной атаки на всей территории Украины объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет средней дальности. В то же время, украинские военные фиксировали массированный запуск ударных дронов и других типов ракет. Атака стала частью одного из самых масштабных комбинированных ударов России по Украине за последнее время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 24 мая Киев и область попали под обстрел. В столице были зафиксированы многочисленные пожары и разрушения жилых домов, школ, торговых центров и транспортной инфраструктуры. В частности, из-за повреждений временно закрывали станцию метро "Лукьяновская".

