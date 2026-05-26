"У россиян страшная истерика": Путин слаб и это для него смертельно опасно

Российские массированные удары по Киеву и агрессивная риторика Кремля могут свидетельствовать не о силе, а о растущей слабости российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал украинский финансовый эксперт и инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сергей Фурса утверждает, что последние заявления российских чиновников сопровождаются "истерикой", которая должна убедить российское общество в том, что Кремль якобы контролирует ситуацию в войне против Украины.

"У россиян страшная истерика. Лавров звонит Рубио и говорит забирайте посольство из Киева, все топают ножками и рисуют апокалипсис для столицы Украины... Что происходит?", — спрашивает Фурса.

По его мнению, Москва пытается произвести впечатление "большой мести", хотя характер самих ударов почти не изменился по сравнению с предыдущими годами войны. Фурса отмечает, что Россия и раньше наносила удары по украинской инфраструктуре и предприятиям оборонного комплекса. Однако теперь эти атаки сопровождаются масштабной информационной кампанией, которая должна продемонстрировать силу Путина.

Фурса считает, что Кремль затрудняется ответить реальными военными успехами на фронте, поскольку российская армия фактически погрязла в войне на истощение. Москва не готова открывать новый фронт против стран НАТО или повторять масштабное наступление с территории Беларуси.

"На эту слабость Путин должен ответить. Потому что в России диктатор не может быть слабым. Это смертельно опасно", — утверждает Фурса.

Эксперт убежден, что именно поэтому Россия все больше полагается на демонстративный террор и психологическое давление. Он считает, что Кремль пытается компенсировать отсутствие стратегических побед громкими заявлениями и атаками по гражданской инфраструктуре.

“И что остается? Демонстрация силы. Из-за истерики. Те же обстрелы, но с вниманием на них. Усиленные не ракетами, а словами. Которые должны убедить всех вокруг Кремля, что Путин силен. Как никогда. И что не пора смотреть лебединое озеро", — пишет Фурса.

В то же время эксперт отмечает, что для Украины нынешняя тактика РФ не является чем-то принципиально новым. По его словам, украинское общество уже проходило через подобные волны ракетного террора и продолжает адаптироваться к новым угрозам. В итоге Фурса отмечает, что разница лишь в том, что за это время украинские возможности существенно выросли, а истерика Кремля "не изменит наше мнение ни о Путине, ни о россиянах".

