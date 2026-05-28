Главная Новости Общество Война с Россией Американский генерал раскрыл план, как Украина может освободить Крым
commentss НОВОСТИ Все новости

Американский генерал раскрыл план, как Украина может освободить Крым

Годжес заявил, что у Украины есть ресурсы для изоляции Крыма и вытеснения российских войск с полуострова.

28 мая 2026, 08:40
Slava Kot

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что у Украины достаточно ресурсов и военных возможностей, чтобы постепенно "выкурить" российские войска из оккупированного Крыма. По его мнению, ключом к деоккупации полуострова является изоляция российской группировки и разрушение ее логистики.

Американский генерал раскрыл план, как Украина может освободить Крым

Бен Ходжес. Фото из открытых источников

Бен Годжес в интервью "Укринформу" заявил, что Украина начала первую фазу освобождения Крыма и имеет ресурсы реализовать эту задачу.

"Это звучит немного упрощенно, но первая фаза… до освобождения Крыма – это изолировать его, перерезать дорогу на Джанкой, уничтожить мост. Второе – сделать его непригодным, невозможным для использования россиянами", — утверждает Годжес и добавляет, что "Украина сейчас имеет возможность поразить каждый квадратный метр Крыма".

По его словам, высокоточное дальнобойное оружие и дроны позволяют атаковать аэродромы, логистические узлы, остатки российского флота и военную инфраструктуру на полуострове.

Особое внимание Годжес уделил Керченскому мосту, который, по его словам, имеет не только военное, но и сильное психологическое значение для России. Он убежден, что мост "рано или поздно упадет". Американский генерал также считает, что без возвращения Крыма Украине невозможно будет достичь долгосрочного мира. По его мнению, контроль России над полуостровом позволяет Москве блокировать украинское судоходство и оказывать влияние на безопасность в Азовском море.

"Я не могу вообразить окончание войны и достижения долгосрочного устойчивого мира, если Россия продолжит контролировать Крым", — добавил Годжес.

Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4127973-godzes-vvazae-so-v-ukraini-e-resurs-abi-vikuriti-rosian-z-krimu.html
