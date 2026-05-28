Война с Россией В США заявили о переломе в войне в Украине: на чьей стороне преимущество
НОВОСТИ

В США заявили о переломе в войне в Украине: на чьей стороне преимущество

Американский генерал Бен Годжес заявил, что в войне наступил перелом в пользу Украины.

28 мая 2026, 09:30
Автор:
Slava Kot

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что в войне России против Украины наступил переломный момент в пользу Киева. По его мнению, это постепенно начинают понимать как в Европе, так и в Вашингтоне.

Бен Ходжес. Фото из открытых источников

Бен Годжес в интервью "Укринформу" заявил, что европейские страны все больше понимают, что их собственная безопасность напрямую зависит от успеха Украины на фронте.

"Европа, похоже, все больше понимает и ценит то, что ее безопасность зависит от успеха Украины", — сказал генерал в отставке.

В то же время он подверг критике администрацию Трампа за нерешительность в поддержке Киева. По словам генерала, в Вашингтоне до сих пор не все готовы открыто называть Россию главной угрозой европейской безопасности. Тем не менее, Годжес убежден, что даже в Белом доме видят изменение ситуации на поле боя. Он предполагает, что США не захотят остаться в стороне от украинской победы.

"И эта администрация захочет, когда все будет сказано и сделано, и Украина выиграет эту войну, сказать: "Эй, мы тоже помогли. Мы тоже являемся частью победы"", — утверждает Годжес.

По мнению американского генерала, сейчас ключевая задача союзников состоит в том, чтобы делать масштабные инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс. Особенно это касается производства дальнобойных средств поражения и технологий deep strike, которые активно развивает Украина во время войны. Годжес подчеркнул, что Западу необходимо не просто поддерживать нынешний уровень производства вооружений, а значительно увеличивать его. По его словам, "Вам не нужно "достаточно". Вам нужно больше, чем достаточно".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал Бен Годжес раскрыл план, как Украина может освободить Крым.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объяснил, почему написал Трампу срочное письмо.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4127995-u-bilomu-domi-bacat-so-u-vijni-nastav-perelom-na-korist-ukraini-godzes.html
