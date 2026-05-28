В США заявили о переломе в войне в Украине: на чьей стороне преимущество

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что в войне России против Украины наступил переломный момент в пользу Киева. По его мнению, это постепенно начинают понимать как в Европе, так и в Вашингтоне.

Бен Годжес в интервью "Укринформу" заявил, что европейские страны все больше понимают, что их собственная безопасность напрямую зависит от успеха Украины на фронте.

"Европа, похоже, все больше понимает и ценит то, что ее безопасность зависит от успеха Украины", — сказал генерал в отставке.

В то же время он подверг критике администрацию Трампа за нерешительность в поддержке Киева. По словам генерала, в Вашингтоне до сих пор не все готовы открыто называть Россию главной угрозой европейской безопасности. Тем не менее, Годжес убежден, что даже в Белом доме видят изменение ситуации на поле боя. Он предполагает, что США не захотят остаться в стороне от украинской победы.

"И эта администрация захочет, когда все будет сказано и сделано, и Украина выиграет эту войну, сказать: "Эй, мы тоже помогли. Мы тоже являемся частью победы"", — утверждает Годжес.

По мнению американского генерала, сейчас ключевая задача союзников состоит в том, чтобы делать масштабные инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс. Особенно это касается производства дальнобойных средств поражения и технологий deep strike, которые активно развивает Украина во время войны. Годжес подчеркнул, что Западу необходимо не просто поддерживать нынешний уровень производства вооружений, а значительно увеличивать его. По его словам, "Вам не нужно "достаточно". Вам нужно больше, чем достаточно".

