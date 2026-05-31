У США викрили велику брехню Путіна про "успіхи" РФ на війні проти України

Заяви російського керівництва про перебіг війни проти України суттєво відрізняються від реальної ситуації на полі бою. Про це йдеться в новому аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), де зазначається, що Кремль систематично перебільшує військові "успіхи", намагаючись сформувати політичний тиск на Україну та Захід.

Російський диктатор Володимир Путін

Аналітики ISW наголошують, що російський диктатор Володимир Путін продовжує публічно заявляти про нібито щоденні просування російських військ на всіх напрямках. Під час нещодавньої пресконференції очільник Кремля стверджував, що саме Росія має "право" визначати момент закінчення війни та що бойові дії нібито рухаються до досягнення поставлених цілей.

Однак у ISW зауважують, що такі заяви Путіна не враховують ключових змін на фронті. Зокрема, йдеться про уповільнення темпів просування російських військ, локальні успіхи України та втрати ініціативи з боку російських підрозділів у низці напрямків. Аналітики також звертають увагу на те, що українські сили проводили контрдії, які дозволили повернути частину позицій.

У звіті окремо зазначається, що інформаційна картина, яку отримує Кремль, може бути викривленою. За оцінкою ISW, російське військове командування неодноразово завищувало результати операцій, що могло створити у Путіна "хибне уявлення" про реальний стан війни.

"Ці перебільшення, ймовірно, змушують Путіна повірити, що його сили можуть досягти своїх цілей у короткостроковій та середньостроковій перспективі, незважаючи на те, що бойові результати Росії у 2026 році неухильно знижувалися", — пише Інститут вивчення війни.

Окремо у звіті згадується, що публічні заяви Кремля можуть бути частиною інформаційної кампанії, спрямованої на демонстрацію сили та створення уявлення про неминучість російської перемоги, попри відсутність відповідних результатів на місцях.

