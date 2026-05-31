В США разоблачили великую ложь Путина об "успехах" РФ на войне против Украины

Заявления российского руководства о ходе войны против Украины существенно отличаются от реальной ситуации на поле боя. Об этом говорится в новом аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW), где пишут, что Кремль систематически преувеличивает военные "успехи", пытаясь сформировать политическое давление на Украину и Запад.

Российский диктатор Владимир Путин

Аналитики ISW отмечают, что российский диктатор Владимир Путин продолжает публично заявлять о якобы ежедневных продвижениях российских войск по всем направлениям. Во время недавней пресс-конференции глава Кремля утверждал, что именно Россия имеет "право" определять момент окончания войны и что боевые действия якобы двигаются к достижению поставленных целей.

Однако в ISW отмечают, что такие заявления Путина не учитывают ключевые изменения на фронте. В частности, речь идет о замедлении темпов продвижения российских войск, локальных успехах Украины и потерях инициативы со стороны российских подразделений в ряде направлений. Аналитики также обращают внимание на то, что украинские силы проводили контрдействия, позволившие вернуть часть позиций.

В отчете отмечается, что информационная картина, которую получает Кремль, может быть искривленной. По оценке ISW, российское военное командование неоднократно завышало результаты операций, что могло создать у Путина "ложное представление" о реальном состоянии войны.

"Эти преувеличения, вероятно, заставляют Путина поверить, что его силы могут достичь своих целей в краткосрочной и среднесрочной перспективе, несмотря на то что боевые результаты России в 2026 году неуклонно снижались", — пишет Институт изучения войны.

Отдельно в отчете упоминается, что публичные заявления Кремля могут являться частью информационной кампании, направленной на демонстрацию силы и создание представления о неизбежности российской победы, несмотря на отсутствие соответствующих результатов на местах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали новое заявление о послании Путина к Трампу о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что генерал США объяснил, почему Владимир Путин не заканчивает войну против Украины.