Украина переломила ход войны: на Западе сделали тревожное предупреждение

После нескольких лет утомительной позиционной войны Украина получила шанс изменить баланс сил на фронте. Западные аналитики все чаще говорят о переломном моменте в противостоянии с Россией, отмечая, что впервые с 2023 года время украинские силы возвращают больше территории, чем теряют.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Об этом говорится в анализе американского издания The Hill, ссылающегося на оценки военных экспертов и аналитических центров. По их данным, война входит в новую фазу, а в ближайшие шесть-девять месяцев могут стать ключевыми для дальнейшего развития событий.

Одной из главных причин изменения ситуации эксперты называют массовое и эффективное использование беспилотников Украиной. Именно дроны позволили существенно расширить "зону поражения" вдоль линии фронта и усложнили российским войскам возможность накапливать силы для масштабных наступлений.

"Впервые с 2023 украинцам удалось вернуть больше территории, чем россиянам", — сказал аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

По его словам, этот результат явился следствием многомесячной работы по уничтожению российских радаров, систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. В то же время, украинские удары по военным объектам, аэродромам, нефтеперерабатывающим заводам и логистическим узлам в глубоком тылу РФ усиливают давление на российскую экономику и военную инфраструктуру.

Как указывает старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси Анатоли Ливен, Путин вдали от своих целей в войне против Украины.

"Россияне просто не могут накопить такую массу и броню, необходимые для прорыва. Год назад большинство аналитиков утверждали, что в настоящее время Россия захватила бы весь Донбасс, но, на самом деле, Россия все еще очень-очень далека от достижения этой цели", — отметил Ливен.

Несмотря на положительные сигналы для Киева, аналитики предостерегают от чрезмерного оптимизма. Россия продолжает контролировать около 20% территории Украины и отвечает на потери эскалацией ракетных и дроновых атак. В The Hill подчеркивают, что нынешнее преимущество Украины не гарантировано на долгое время. Поэтому западные эксперты призывают партнеров Киева использовать этот момент для усиления военной поддержки.

"США и международные партнеры, которые поддерживают Украину, рассматривают чрезвычайно редкую, эфемерную возможность помочь Украине использовать это преимущество, которое у них еще есть. Я не готов утверждать, что оно сохранится через девять месяцев. Поэтому нам действительно нужно посмотреть на это окно таким, как оно есть", — предупредил Баррос.

