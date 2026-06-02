У Кремлі пояснили слова Путіна про новий етап війни Росії проти України

У Москві знову посилили риторику щодо війни проти України, заявивши про нібито зміну характеру війни після удару по окупованому Старобільську на Луганщині. Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що дії української сторони "виходять за межі людяності" і формують "нову парадигму протистояння".

Дмитро Пєсков під час брифінгу отримав питання про слова російського диктатора Володимира Путіна, який сказав, що війна Росії проти України виходить на "нову якість конфлікту". За його словами, удар по об’єкту в Старобільську, який російська сторона називає цивільним навчальним закладом, став підставою для нових політичних заяв Кремля.

"Якщо київський режим йде свідомо на такі нелюдські терористичні акти щодо мирного населення, дітей, які перебувають за межею людяності, це і є зовсім інша парадигма", — відповів Пєсков.

Пєсков також заявив, що Росія "зберігає готовність до переговорів", однак повторив ультимативну вимогу Москви щодо досягнення російських цілей як умови для будь-якого діалогу.

Зауважимо, що Україна подає іншу версію подій. У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що удар по Старобільську був спрямований по військовій інфраструктурі російських сил, зокрема по позиціях підрозділів, які використовують окупаційні структури. Київ наголошує, що не атакує цивільні об’єкти, а російські заяви називає елементом інформаційної маніпуляції.

