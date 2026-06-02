Зеленський звернувся про допомогу до США після масованої атаки РФ: що критично потрібно

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повітряну атаку Росії у ніч на 2 червня, внаслідок якої загинули цивільні, були зруйновані будинки та пошкоджена критична інфраструктура. У своєму зверненні Зеленський наголосив, що Україна потребує посилення захисту, зокрема від балістичних ракет, і розраховує на підтримку партнерів, передусім США.

Володимир Зеленський повідомив, що основний удар Росії припав на Київ, де знову постраждали житлові квартали та цивільні об’єкти. У столиці, за офіційними даними, загинули четверо людей, десятки отримали поранення, частина постраждалих перебуває в лікарнях. Ще складніша ситуація у Дніпрі, де триває пошуково-рятувальна операція після руйнування частини чотириповерхового житлового будинку. За словами президента, під завалами ще можуть залишатися люди. Загалом у місті загинули щонайменше дев’ятеро людей, серед них одна дитина. Доля ще шести людей невідома.

Президент наголосив, що Росія демонструє готовність продовжувати масовані удари, якщо Україна не матиме достатнього захисту від ракет і дронів.

"Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії: якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись. І обов’язково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Patriotʼів. Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар", — йдеться в заяві президента.

Крім Києва та Дніпра під ударами Росії 2 червня також опинилися Харківська, Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області.

