З'явилася перша реакція Заходу на масовану атаку Росії по Україні

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна став одним з перших західних політиків, хто публічно відреагував на масовану нічну атаку Росії по Україні 2 червня, внаслідок якої загинули та постраждали мирні жителі, а також були зруйновані житлові будинки й інфраструктура.

Маргус Тсакхна. Фото: AP / Virginia Mayo

У своїй заяві в соцмережі X очільник естонського МЗС різко засудив дії Москви, назвавши їх "систематичним полюванням на цивільне населення" та "продуманою стратегією терору". Маргус Тсакхна наголосив, що удари по містах і житлових районах не можуть розглядатися як випадкові наслідки війни.

"Росія продовжує своє систематичне полювання на цивільні життя. Минулої ночі масований шквал ракет і дронів вдарив по кількох регіонах України. Дев’ять людей загинули, а майже дев’яносто інших, включно з дітьми, отримали поранення. Будинки та квартали знову стали навмисними цілями. Це виважена стратегія терору Москви", — вказує Тсахкна.

За його словами, лише "твердий і безкомпромісний тиск" та повна міжнародна ізоляція здатні стримати подальшу ескалацію. Естонський міністр також застеріг союзників від вагань у підтримці України, підкресливши, що будь-яке послаблення санкцій або політичного тиску фактично заохочує нові атаки.

"Кожна лазівка, кожен момент вагання, кожна пом’якшена відповідь стають запрошенням до наступного удару. Росія мусить заплатити", – додав Тсахкна.

Реакція Тсакхни пролунала на тлі однієї з наймасштабніших атак РФ. За даними українських Повітряних сил, Росія випустила 729 ракет та безпілотників. Основним напрямком удару став Київ, також під обстрілами опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавська та інші області.

