У Міноборони РФ цинічно відреагували на атаку по Україні: що заявили в Москві

Російське Міністерство оборони прокоментувало масштабну нічну атаку на Україну, внаслідок якої загинули та постраждали десятки людей, а також були пошкоджені житлові будинки, медичні заклади та цивільна інфраструктура. У Москві заявили, що удари стали "відповіддю на терористичні атаки" з боку України.

Як пише російське відомство, у ніч на 2 червня армія РФ завдала комбінованого удару із застосуванням високоточної далекобійної зброї та ударних безпілотників. У Міноборони Росії стверджують, що цілями нібито були підприємства оборонно-промислового комплексу, військові аеродроми та об’єкти паливно-транспортної інфраструктури, які використовуються в інтересах Збройних сил України.

У заяві зазначено, що удари були завдані по об’єктах у Києві, Харкові, Запоріжжі та Дніпропетровській області, а також у Полтавській, Сумській та Хмельницькій областях.

"Цілі удару досягнуті, всі визначені цілі вражені", — йдеться в заяві Міноборони Росії.

Попри заяви РФ про удари по військових об’єктах, в Україні звітують про значні руйнування цивільних споруд. У Києві ракета влучила у житловий будинок у Подільському районі, спричинивши часткове обвалення багатоповерхівки. Також пошкоджень зазнала поліклініка в Голосіївському районі, а в кількох районах столиці виникли пожежі через падіння уламків. Серйозні руйнування зафіксовані й у Дніпрі, де були пошкоджені житлові будинки. У Харкові удари також припали на цивільну забудову, внаслідок чого постраждали мирні мешканці.

За попередніми даними місцевої влади, у Києві загинули четверо людей, ще понад 60 отримали поранення. У Дніпрі жертвами атаки стали щонайменше вісім осіб, десятки людей зазнали травм. Серед постраждалих є діти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія випустила по Україні 729 ракет і дронів у ніч на 2 червня. Повітряні сили повідомили про десятки прямих влучань після атаки РФ.