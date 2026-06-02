В Минобороны РФ цинично отреагировали на атаку по Украине: что заявили в Москве

Российское Министерство обороны прокомментировало масштабную ночную атаку на Украину, в результате которой погибли и пострадали десятки человек, а также повреждены жилые дома, медицинские учреждения и гражданская инфраструктура. В Москве заявили, что удары стали "ответом на террористические атаки" со стороны Украины.

Как пишет российское ведомство, в ночь на 2 июня армия РФ нанесла комбинированный удар с применением высокоточного дальнобойного оружия и ударных беспилотников. В Минобороны России утверждают, что целями якобы являлись предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы и объекты топливно-транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины.

В заявлении отмечено, что удары были нанесены по объектам в Киеве, Харькове, Запорожье и Днепропетровской области, а также в Полтавской, Сумской и Хмельницкой областях.

"Цели удара достигнуты, все намеченные цели поражены", — говорится в заявлении Минобороны России.

Несмотря на заявления РФ об ударах по военным объектам, в Украине отчитываются о значительных разрушениях гражданских сооружений. В Киеве ракета попала в жилой дом в Подольском районе, вызвав частичное обрушение многоэтажки. Также повреждения получила поликлиника в Голосеевском районе, а в нескольких районах столицы возникли пожары из-за падения обломков. Серьезные разрушения зафиксированы и в Днепре, где были повреждены жилые дома. В Харькове удары также пришлись на гражданскую застройку, в результате чего пострадали мирные жители.

По предварительным данным местных властей, в Киеве погибли четыре человека, еще более 60 получили ранения. В Днепре жертвами атаки стали по меньшей мере восемь человек, десятки человек получили травмы. Среди пострадавших есть дети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия выпустила по Украине 729 ракет и дронов в ночь на 2 июня. Воздушные силы сообщили о десятках прямых попаданий после атаки РФ.