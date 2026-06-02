Росія випустила по Україні 729 ракет і дронів: Повітряні сили повідомили про десятки прямих влучань

У ніч на 2 червня Росія здійснила черговий масштабний удар по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія застосувала 729 засобів повітряного нападу, включно з балістичними та крилатими ракетами, а також сотнями ударних безпілотників. Не всі цілі вдалося знищити і частина ракет та дронів завдала ударів по Україні.

Росія атакувала Україну 729 ракетами і дронами. Фото з відкритих джерел

Як пишуть у Повітряних силах, основним напрямком атаки Росії став Київ. Водночас під ударом опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавська область та інші регіони країни. За даними ПС, російські війська використовували широкий спектр озброєння: ракети "Іскандер-М", "Циркон", Х-101, "Калібр", а також ударні дрони Shahed та інші безпілотні системи.

За інформацією військових, загалом було зафіксовано 73 ракети та 656 безпілотників різних типів. Для відбиття атаки були задіяні авіація, підрозділи протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та оператори безпілотних систем.

Попри масштабність удару, українські захисники змогли знищити або подавити 642 повітряні цілі. Серед них 11 балістичних ракет "Іскандер-М", 26 крилатих ракет Х-101, три ракети "Калібр" та 602 безпілотники. Однак, уникнути наслідків від атаки повністю не вдалося і деякі ракети та дрони завдали удару.

"За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях", — йдеться в заяві ПС.

У Повітряних силах наголосили, що атака тривала навіть після оприлюднення ранкової статистики. У повітряному просторі України залишалися ворожі ударні безпілотники, а громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Київ у руїнах після атаки Росії в ніч на 2 червня.

Також "Коментарі" писали, що Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні.