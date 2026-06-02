Ніч вогню та руйнувань: Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні останнім часом

У ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Під ударом опинилися одразу кілька регіонів країни, а найважчі наслідки зафіксовано у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах.

За даними українських військових, атака розпочалася ще ввечері з масового запуску дронів-камікадзе. Пізніше російські сили підключили крилаті ракети морського базування та авіаційні носії стратегічної авіації. Декілька хвиль ударів тривали практично до світанку.

Найбільших руйнувань зазнав Київ. У різних районах столиці зафіксовано попадання та падіння уламків збитих цілей. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, об'єкти соціальної інфраструктури, автозаправні станції та комерційні приміщення. Після ударів у окремих районах виникли перебої з електропостачанням. За останніми даними, у місті загинули чотири людини, ще 51 отримав поранення різного ступеня тяжкості.

Під масованим ударом опинився і Харків. Російські війська атакували місто безпілотниками та ракетами. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та промислові підприємства. Серед постраждалих є дитина. Загальна кількість поранених сягнула десяти людей.

Важкі наслідки зафіксовано у Дніпрі. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, пошкоджено квартири у багатоквартирних будівлях. За інформацією обласної влади, загинули п'ятеро людей, ще 25 отримали поранення.

У Запоріжжі удари припали на об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Також пошкоджено приватний житловий сектор. У Сумах безпілотники потрапили до багатоповерхового та приватного будинку, викликавши пожежі та задимлення.

Чергова масштабна атака продемонструвала, що Росія продовжує робити ставку на масовані комбіновані удари по українських містах, намагаючись одночасно перевантажити систему протиповітряної оборони та завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі.

