Главная Новости Общество Война с Россией Ночь огня и разрушений: Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине за последнее время
НОВОСТИ

Ночь огня и разрушений: Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине за последнее время

Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Сумы оказались под комбинированной атакой ракет и дронов. Есть погибшие, десятки раненых и серьезные разрушения гражданской инфраструктуры

2 июня 2026, 06:58
Кравцев Сергей

В ночь на 2 июня Россия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Под ударом оказались сразу несколько регионов страны, а наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Сумах.

Удар по Украине. Фото: из открытых источников

По данным украинских военных, атака началась еще вечером с массового запуска дронов-камикадзе. Позже российские силы подключили крылатые ракеты морского базирования и авиационные носители стратегической авиации. Несколько волн ударов продолжались практически до рассвета.

Наибольшие разрушения понес Киев. В разных районах столицы зафиксированы попадания и падение обломков сбитых целей. Повреждены многоэтажные жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, автозаправочные станции и коммерческие помещения. После ударов в отдельных районах возникли перебои с электроснабжением. По последним данным, в городе погибли четыре человека, еще 51 получил ранения различной степени тяжести.

Под массированным ударом оказался и Харьков. Российские войска атаковали город беспилотниками и ракетами. Повреждены жилые дома, административные здания, объекты гражданской инфраструктуры и промышленные предприятия. Среди пострадавших есть ребенок. Общее количество раненых достигло десяти человек.

Тяжелые последствия зафиксированы в Днепре. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены квартиры в многоквартирных зданиях. По информации областных властей, погибли пять человек, еще 25 получили ранения.

В Запорожье удары пришлись по объектам критической и промышленной инфраструктуры. Также поврежден частный жилой сектор. В Сумах беспилотники попали в многоэтажный и частный дома, вызвав пожары и задымление.

Очередная масштабная атака продемонстрировала, что Россия продолжает делать ставку на массированные комбинированные удары по украинским городам, пытаясь одновременно перегрузить систему противовоздушной обороны и нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре.

