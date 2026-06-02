Россия выпустила по Украине 729 ракет и дронов: Воздушные силы сообщили о десятках прямых попаданий

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В ночь на 2 июня Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, Россия применила 729 средств воздушного нападения, включая баллистические и крылатые ракеты, а также сотни ударных беспилотников. Не все цели удалось уничтожить и часть ракет и дронов нанесла удары по Украине.
Россия атаковала Украину 729 ракетами и дронами. Фото из открытых источников
Как пишут в Воздушных силах, основным направлением атаки России стал Киев. В то же время, под ударом оказались Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы страны. По данным ВС, российские войска использовали широкий спектр вооружения: ракеты "Искандер-М", "Циркон", Х-101, "Калибр", а также ударные дроны Shahed и другие беспилотные системы.
По информации военных, всего было зафиксировано 73 ракеты и 656 беспилотников разных типов. Для отражения атаки были задействованы авиация, подразделения противовоздушной обороны, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и операторы беспилотных систем.
Несмотря на масштабность удара, украинские защитники смогли уничтожить или подавить 642 воздушных целей. Среди них 11 баллистических ракет "Искандер-М", 26 крылатых ракет Х-101, три ракеты "Калибр" и 602 беспилотника. Однако избежать последствий от атаки полностью не удалось и некоторые ракеты и дроны нанесли удар.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжалась даже после обнародования утренней статистики. В воздушном пространстве Украины оставались вражеские ударные беспилотники, а граждане призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Киев в руинах после атаки России в ночь на 2 июня.
Также "Комментарии" писали, что Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине.