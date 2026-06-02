Появилась первая реакция Запада на массированную атаку России по Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна стал одним из первых западных политиков, публично отреагировавших на массированную ночную атаку России по Украине 2 июня, в результате которой погибли и пострадали мирные жители, а также были разрушены жилые дома и инфраструктура.

В своем заявлении в соцсети X глава эстонского МИД резко осудил действия Москвы, назвав их "систематической охотой на гражданское население" и "продуманной стратегией террора". Маргус Тсакхна подчеркнул, что удары по городам и жилым районам не могут рассматриваться как случайные последствия войны.

"Россия продолжает свою систематическую охоту на гражданские жизни. Минувшей ночью массированный шквал ракет и дронов ударил по нескольким регионам Украины. Девять человек погибли, а почти девяносто других, включая детей, получили ранения. Дома и кварталы снова стали намеренными целями. Это взвешенная стратегия террора Москвы", – указывает Тсахкна.

По его словам, только "твердое и бескомпромиссное давление" и полная международная изоляция способны сдержать дальнейшую эскалацию. Эстонский министр также предостерег союзников от сомнений в поддержке Украины, подчеркнув, что любое ослабление санкций или политического давления фактически поощряет новые атаки.

"Каждая лазейка, каждый момент колебания, каждый смягченный ответ становятся приглашением к следующему удару. Россия должна заплатить", – добавил Тсахкна.

Реакция Тсакхны раздалась на фоне одной из самых масштабных атак РФ. По данным украинских Воздушных сил, Россия выпустила 729 ракет и беспилотников. Основным направлением удара стал Киев, также под обстрелами оказались Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская и другие области.

