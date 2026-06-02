Зеленский обратился за помощью к США после массированной атаки РФ: что критически нужно
Зеленский обратился за помощью к США после массированной атаки РФ: что критически нужно

Владимир Зеленский призвал США помочь Украине по ПВО после массированного удара РФ 2 июня.

2 июня 2026, 11:00
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на воздушную атаку России в ночь на 2 июня, в результате которой погибли гражданские, были разрушены дома и повреждена критическая инфраструктура. В своем обращении Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в усилении защиты, в частности от баллистических ракет, и рассчитывает на поддержку партнеров, прежде всего США.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что основной удар России пришелся на Киев, где снова пострадали жилые кварталы и гражданские объекты. В столице, по официальным данным, погибли четыре человека, десятки получили ранения, часть пострадавших находится в больницах. Еще более сложная ситуация в Днепре, где идет поисково-спасательная операция после разрушения части четырехэтажного жилого дома. По словам президента, под завалами еще могут оставаться люди. Всего в городе погибли по меньшей мере девять человек, в том числе один ребенок. Судьба еще шести человек неизвестна.

Президент подчеркнул, что Россия демонстрирует готовность продолжать массированные удары, если Украина не будет иметь достаточной защиты от ракет и дронов.

"Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление России: если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна собственная антибаллистика, чтобы эта война могла наконец закончиться. И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в снабжении ракет Patriot. Рассчитываем на поддержку наших партнеров и действенные ответы на сегодняшний удар", — говорится в заявлении президента.

Кроме Киева и Днепра, под ударами России 2 июня также оказались Харьковская, Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция Запада на массированную атаку России по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия выпустила по Украине 729 ракет и дронов. Воздушные силы сообщили о десятках прямых попаданий.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19308
