Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про нібито можливість швидкого закінчення війни Росії проти України впродовж одного дня. За його словами, такий варіант можливий, якщо Київ погодиться прийняти умови Москви та піде на територіальні поступки.

Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що для закінчення війни президент України Володимир Зеленський має виконати ультимативні вимоги Москви та передати українські території Росії.

"Війна може бути завершена до кінця доби. Для цього Зеленському необхідно надати наказ своїм збройним силам залишити територію "російських регіонів"", — заявив Пєсков.

Пєсков також повторив традиційну позицію Кремля про нібито "готовність до переговорів", однак наголосив, що вони можливі лише у разі ухвалення Києвом російських умов. У протилежному випадку, Росія буде продовжувати війну проти України.

Нагадаємо, що Росія наполягає на виведенні українських військ з Донбасу та інших окупованих територій як передумові для будь-яких переговорів. Крім того, під "російськими регіонами" Москва має на увазі тимчасово окуповані українські області, які вона включила до складу РФ. Йдеться про Крим і Севастополь, анексовані у 2014 році, а також Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, включені до російської конституції у 2022 році після псевдореферендумів.

Міжнародна спільнота та Україна не визнають ці дії, розглядаючи їх як порушення міжнародного права та суверенітету України.

