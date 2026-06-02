Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о якобы возможности скорого окончания войны России против Украины в течение одного дня. По его словам, такой вариант возможен, если Киев согласится принять условия Москвы и пойдет на территориальные уступки.

Дмитрий Песков на брифинге заявил, что для окончания войны президент Украины Владимир Зеленский должен выполнить ультимативные требования Москвы и передать украинские территории России.

"Война может быть завершена до конца суток. Для этого Зеленскому необходимо предоставить приказ своим вооруженным силам покинуть территорию "российских регионов"", – заявил Песков.

Песков также повторил традиционную позицию Кремля о якобы "готовности к переговорам", однако подчеркнул, что они возможны только в случае принятия Киевом российских условий. В противном случае Россия будет продолжать войну против Украины.

Напомним, что Россия настаивает на выводе украинских войск из Донбасса и других оккупированных территорий в качестве предпосылки для переговоров. Кроме того, под "российскими регионами" Москва подразумевает временно оккупированные украинские области, которые она включила в состав РФ. Речь идет о Крыме и Севастополе, аннексированных в 2014 году, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, включенных в российскую конституцию в 2022 году после псевдореферендумов.

Международное сообщество и Украина не признают эти действия, рассматривая их как нарушение международного права и суверенитета Украины.

