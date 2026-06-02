Кінець позиційної війни: як українські сили можуть здійснити прорив фронту до кінця року

Війна в Україні поступово наближається до етапу, коли нові технології та тактичні рішення можуть змінити характер бойових дій. Американський військовий аналітик та один з найвідоміших західних експертів, які спеціалізуються на війні Росії проти України Роб Лі вважає, що вже до кінця 2026 року українські сили можуть здійснити локальний бронетанковий прорив на окремих ділянках фронту.

Україна може здійснити бронетанковий прорив на фронті. Фото з відкритих джерел

У своїй статті для The Economist старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики (FPRI) Роб Лі порівнює нинішню ситуацію на фронті з завершальним етапом Першої світової війни. На його думку, сьогодні Україна та Росія перебувають у стані виснаження, а лінія фронту залишається відносно статичною.

Однак Лі вказує на те, історія демонструє, що навіть тривала окопна війна може завершитися появою нових підходів до ведення бою. Аналітик нагадує, що у 1918 році поєднання точного артилерійського вогню та підготовлених штурмових груп дозволило здійснювати прориви оборони противника та відновити маневрену війну.

На думку експерта, схожі процеси відбуваються і зараз на війні в Україні. За його словами, ключову роль можуть відіграти безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та високоточна розвідка. Лі пише, що українські сили здатні створювати "острови переваги" на окремих ділянках фронту, тимчасово порушуючи роботу російських дронів, атакуючи операторів БПЛА та послаблюючи систему управління військами противника.

Лі вважає, що такі операції вимагатимуть ретельної підготовки, збору розвідданих і відволікаючих маневрів. Якщо вдасться створити сприятливі умови, бронетехніка може швидко увійти у прорив та просунутися на 5-10 кілометрів углиб оборони ворога.

Роб Лі підкреслює, що не йдеться про масштабний обвал усієї лінії фронту. Однак, на його думку, локальні успішні прориви можуть суттєво вплинути на перебіг бойових дій, змусити противника перекидати резерви та змінити оперативну ситуацію на окремих напрямках. Як пише аналітик, саме розвиток технологій та адаптація тактики можуть стати фактором, який поверне маневреність сучасній війні та відкриє нові можливості прориву для українських сил до кінця року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ветеран війни розкрив, як Україна може звільнити Крим.

Також "Кометнарі" писали, що Віталій Портников попередив про "диявольський" план Путіна щодо України.